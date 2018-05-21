عيسى.. يحوّل الطين إلى طير بإذن من الله

أحمد شعبان (القاهرة)
ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم، معجزة سيدنا عيسى عليه السلام، حيث برع الناس في عصره في مجال الطب، فناسب أن يؤيد الله نبيه عيسى بمعجزات من جنس ذلك العمل، حيث كان يبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله، ليبين لقومه أن تلك المعجزات والآيات من رب العالمين، دليلاً على صدق دعوته، وعلى الرغم من ذلك، فقد كاد له كثيرون من قومه، حتى هموا بقتله فرفعه الله إليه وطهره من دنس الكافرين.
كان نبي الله عيسى مثل سائر الأنبياء أرسله الله إلى بني إسرائيل لكي يهديهم إلى دين الله، وأنزل معه الإنجيل المقدس، ولكن بعض الأقوام فسدت وحرفت الإنجيل الذي أُنزل من السماء، فبعضهم قال إن عيسى بن مريم هو الله، والبعض الآخر قال إنه ابن الله، وبعضهم قال إنه ثالث ثلاثة، ولكن كل ذلك ما هو إلا ادعاءات كاذبة فقد ذكر الله في القرآن الكريم أن عيسى ابن مريم من الأنبياء، أيده بالمعجزات منذ أن ولد كغيره من الأنبياء، ويجب على المسلم أن يؤمن به.
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وكانت ولاده عيسى أول المعجزات التي أيده الله بها هو وأمه مريم، فالله جعل بني البشر يتكاثرون، وهي سنه الله في الأرض منذ أن خلق أدم وحواء، ولكن جاءت ولادة عيسى بمعجزة من الله، فالسيدة مريم قد حملت به دون أن تتزوج، وذلك بأمر من الله، فكان له أم ولم يكن له أب، حيث أنزل الله جبريل إلى السيدة مريم الفتاة التقية، وبشرها بأنها سوف تلد غلاماً، وأمرها بأن تختبئ طوال فترة حملها، حتى لا تتعرض للأذى من قومها، كما أخبرها بأنها سوف تلد نبياً صالحاً، وعندما تعود إلى قومها إذا سألها أحد عن عنه أو استنكروا عليها تشير فقط إلى طفلها.
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