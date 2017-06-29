«توشيبا» تقاضي «ويسترن ديجيتال»

طوكيو (د ب أ)

أقامت شركتا «توشيبا كورب» و«توشيبا ميموري» التابعة لها دعوى قضائية ضد شركة «ويسترن ديجيتال» الأميركية أمام إحدى محاكم العاصمة اليابانية طوكيو بسبب معارضة الأخيرة لبيع قطاع الرقائق الإلكترونية التابع لشركة «توشيبا كورب»، والذي تمتلك حصة من أسهمه. وبحسب بيان صادر عن «توشيبا» فإن «ويسترن ديجيتال تتدخل بشكل متواصل في عملية العروض المتعلقة ببيع قطاع الرقائق الإلكترونية». وأضافت أنها تطالب المحكمة بوقف هذه الممارسات غير العادلة من جانب الشركة الأميركية والحصول على 120 مليار ين (1.07 مليار دولار) وأشياء أخرى.

كانت شركة «ويسترن ديجيتال» الأميركية شريكة «توشيبا» في إنتاج الرقائق قد أعلنت معارضتها لصفقة بيع قطاع الرقائق الإلكترونية إلى أي طرف ثالث وأقامت دعوى قضائية ضدها، حيث ترى أن توشيبا «ليس لها الحق» في نقل ملكية المشروع المشترك إلى طرف ثالث، مضيفة أنها طالبت إحدى المحاكم الأميركية بإلزام توشيبا بوقف عملية بيع قطاع رقائق الذاكرة.

وأعادت الشركة الأميركية تقديم عرض بالاشتراك مع صندوق الاستثمار الأميركي «كولبيرج كارفيس روبرتس» (كيه.كيه.آر) «لشراء قطاع الرقائق الإلكترونية من «توشيبا» بحسب ما أعلنته الشركة الأميركية يوم الاثنين.

وفي بيان يوم الاثنين، ذكرت شركة «ويسترن ديجيتال» أنها «أعادت تقديم عرض مع كيه.كيه.آر، يتضمن قيام ويسترن ديجيتال بتمويل الديون لتسهيل قيام توشيبا كوربورشن ببيع حصتها في شركة «ناند فلاش ميموري». يذكر أن مجموعة «توشيبا كورب» قررت بيع كامل قطاع الرقائق أو جزء منه لتغطية خسائرها في شركة «ويستنجهاوس إلكتريك» الأميركية للمفاعلات النووية.

يأتي ذلك فيما تواجه إدارة شركة الإلكترونيات اليابانية المتعثرة «توشيبا كورب» انتقادات قوية من جانب مساهميها في اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس بعد فشلها في توقيع عقد بيع قطاع الرقائق الإلكترونية التابع لها مع تحالف شركات (كونسرتيوم) ياباني أميركي في الموعد المستهدف قبل اجتماع الجمعية العمومية.