«داماك» تؤكد صحة اتفاقية تطوير مشروع في سلطنة عمان

دبي (الاتحاد)

أكدت شركة «داماك العقارية» أن شركة «داماك إنترناشيونال ليمتد» وقعت اتفاقية مع شركة عمران العمانية لتطوير مشروع في سلطنة عمان، بحسب بيان نشر أمس، على موقع سوق دبي المالي.

وأشارت الشركة في البيان إلى أن شركة داماك إنترناشيونال ليمتد هي شركة شراكة، مبينة أنها تمتلك 20% فقط من أسهمها. وأضافت أنه بعد النظر إلى حصة مشاركة داماك العقارية دبي في المشروع والتدفقات المالية المتوقعة وتواريخها فإنه لن يكون للمشروع الأثر المالي الكبير على داماك العقارية دبي.

وكانت شركة «داماك إنترناشيونال ليمتد» قد وقعت اتفاقية مع شركة عمران العمانية لتنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية لميناء سلطان قابوس، وذلك في 21 يونيو 2017.

ويهدف المشروع إلى تحويل الميناء إلى وجهة سياحية وسكنية وترفيهية متكاملة عالية المستوى تشمل فنادق راقية، ووحدات سكنية فاخرة، إلى جانب المطاعم ومحلات التجزئة والمرافق الترفيهية، وغيرها من المرافق الخدمية، وتبلغ قيمة المشروع نحو مليار دولار.

انتخاب حسين سجواني رئيساً لمجلس الإدارة

دبي (الاتحاد)

أقر مجلس إدارة شركة «داماك العقارية» انتخاب حسين سجواني رئيساً له، وذلك خلال اجتماعه المنعقد يوم 22 يونيو الجاري، بحسب بيان نشر أمس، على موقع سوق دبي المالي. كما أقر المجلس خلال الاجتماع أيضاً انتخاب فاروق أرجومند كنائب لرئيس المجلس، كما أقر دليل الحوكمة المعدل للشركة وبعض السياسات الداخلية لها. وناقش المجلس خلال الاجتماع مشاريع داماك إنترناشيونال ليمتد، ووافق على هيكلية الشراكة وتزويد الخدمات مع الأطراف ذات العلاقة، وصادق على محضر الاجتماع السابق.