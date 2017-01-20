ستينسون يتصدر اليوم الأول في «أبوظبي للجولف»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تصدر السويدي هنريك ستينسون المصنف الرابع عالميا منافسات اليوم الأول من بطولة «أبوظبي إتش أس تي سي للجولف» التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، وتقام في نسختها الـ 12 في افتتاح الجولة الأوروبية، وتستمر فعالياتها بنادي أبوظبي للجولف حتى الأحد المقبل، وتشهد مشاركة 125 لاعبا من المحترفين ويبلغ مجموعة جوائزها مليونان و700 ألف دولار.

وجاء تربع ستينسون على الصدارة بعد أن نجح في تحقيق 8 ضربات تحت المعدل، في 8 حفر مختلفة، ليحصد 64 نقطة، ويتقدم المنافسة على الصقر المجنح، بعد أداء رائع شهد منافسة كبيرة وإثارة خاصة بعد التعديلات الجديدة التي شهدها ملعب البطولة وساهمت في جعل التنافس أكثر صعوبة.

وأظهر ستينسون كعادته أداءً ثابتاً في محاولته للفوز باللقب لأول مرة، خاصة أن البطولة هي الوحيدة ضمن بطولات الشرق الأوسط التي لم يفز بها خلال مسيرته الرياضية الاحترافية، على الرغم من مشاركته في جميع النسخ السابقة منها، وأعرب ستينسون عن سعادته بالنتيجة والأداء مع نهاية الجولة الأولى، خاصة أن تحضيراته لم تكن بالمستوى المطلوب على حد قوله.

وجاء حامل لقب البطولة لثلاث مرات سابقة الألماني مارتن كايمر في المركز الثاني بالشراكة مع ثلاثة لاعبين خلف ستنسون بـ 66 نقطة و6 ضربات تحت المعدل، حيث حقق ضربة تحت المعدل في 8 حفر وضربة فوق المعدل في حفرتين، وأوضح كايمر أنه لا يشعر بالتعب مع نهاية الجولة الأولى على الرغم من طول الملعب، واصفاً بداية الموسم بالجيدة بعد عطلة طويلة وعدم التدرب بما يكفي.