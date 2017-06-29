«ياس مول» يستقطب ربع مليون زائر في يوم

أبوظبي (الاتحاد)

استقطب ياس مول، نحو ربع مليون زائر خلال حملة «حسومات ياس مول الضخمة»، والتي انطلقت أول أيام عيد الفطر المبارك واستمرت لمدة 24 ساعة متواصلة.

وانطلقت «حسومات ياس مول الضخمة» الساعة 10 صباحاً، واستمرت لـ24 ساعة متواصلة حتى الـساعة 10 صباحاً من يوم 26 يونيو، واستقبل المول آلاف المتسوقين، من ضمنهم السياح القادمون من دول الخليج لقضاء العطلة في الدولة والإقامة في فنادق جزيرة ياس المتعددة.

واستضافت عدة وجهات رئيسة في جزيرة ياس العديد من الفعاليات، وقدمت عدداً من العروض المميزة التي استمرت خلال ساعات أطول أو لمدة 24 ساعة متواصلة، احتفاء بعيد الفطر المبارك.

ووصلت نسبة إشغال مواقف السيارات في المول إلى 100%، في تمام الساعة 11:30 صباحا من يوم الأحد 25 يونيو، واضطر الزوار الإضافيون صف سياراتهم في أماكن أخرى في أنحاء الجزيرة.

وقال سعود خوري، المدير العام لياس مول، عن عدد الزوار لياس مول خلال فترة حملة «حسومات ياس مول الضخمة:«نحن سعداء للغاية لاستقبال أكثر من 250 ألف زائر خلال الـ 24 ساعة من حملة «حسومات ياس مول الضخمة».

وأضاف خوري: «لقد فاق نجاحنا في ياس مول التوقعات خلال حملة الحسومات سواء كان من ناحية المبيعات أو عدد الزوار، كما يشهد المول زيادة ملحوظة في استقبال أعداد كبيرة من الزوار خلال احتفالات عيد الفطر المبارك للمول». وتعليقاً على رالي الأفعوانيات، قال جيسي فارغاس، مدير عام «عالم فيراري أبوظبي»: «نحن سعداء بالتعاون مع ياس مول في احتفالات عيد الفطر المبارك حيث جمعنا العائلات والأصدقاء معاً على مدار 24 ساعة من المرح المستمر في فعالية رالي الأفعوانيات. وللمرّة الأولى في المنطقة، حظي ضيوفنا بفرصة ليكونوا جزءاً من مهرجان عائلي غير مسبوق استمتعوا خلاله بمختلف الألعاب والمرافق الترفيهية طوال الليل والنهار.

وقد نجحنا بتحقيق رقم قياسي جديد في عدد زوّار مدينتنا الترفيهية خلال يوم واحد والذين رحّبنا بهم في أول أيام العيد. نحن فخورون بمشاركتنا في احتفالات جزيرة ياس، ونتطلّع لمزيد من الفعاليّات والمهرجانات الفريدة في المستقبل القريب». شارك في «حسومات ياس مول الضخمة»، أكثر من 340 متجراً، حيث فتحت المتاجر أبوابها لساعات إضافية، وقدمت عروضاً تسويقية وحسومات استثنائية.

واستمتع الزوار بسلسلة من الخيارات الترفيهية المتنوعة التي توفرت على مدار الـ24 ساعة، وتضمنت كلا من عالم فيراري أبوظبي، فوكس سينما، و فن ووركس، حيث فتحت هذه الوجهات الرائدة أبوابها لمدة 24 ساعة متواصلة. وأما بالنسبة لمحبي الرياضة، فقد اختبروا مهاراتهم في لعب كرة القدم من خلال المشاركة في طاولة كرة القدم العملاقة «الفوسبول» الموجودة في ساحة تاون سكوير، والتي ستستمر حتى الأول من يوليو. ولتسهيل الوصول إلى المول، وفر ياس مول للزوار من المقيمين والسواح حافلات نقل للزوار تمكنهم من التنقل من فنادق جزيرة ياس، فضلاً عن حافلات نقل بين ياس مول وآيكيا و«ايس هارد وير».