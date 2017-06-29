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3.67 مليار درهم إنفاق دول الخليج على برمجيات أمن المعلومات خلال 2018

التراخي عن تحديث أنظمة الحماية سبب مباشر لنجاح هجمات «بيتيا» الإلكترونية
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تاريخ النشر: الخميس 29 يونيو 2017

يوسف العربي (دبي)

أكد خبراء، أن الهجوم الإلكتروني العالمي «بيتيا»، الذي أدى إلى تعطيل أجهزة الكمبيوتر في شركات ومؤسسات وبنوك في روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ودول عدة حول العالم، يعد الأكثر شراسة على أنظمة «ويندوز» بعد إصابتها بفيروس مماثل لفيروس (واناكراي) خلال مايو، حيث أدت إلى تعطل مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في آسيا ومنطقة المحيط الهادي.

وقالوا إن المعلومات المتوافرة لدى أجهزة ومؤسسات رصد الهجمات الإلكترونية تشير على تركز الهجمات الأخيرة على روسيا وأوكرانيا وفرنسا والولايات المتحدة فيما لم يتم رصد هجمات في الإمارات حتى الآن.

وأوضحوا أن التخلف عن تحديث الأنظمة الأمنية ببرامج تشغيل ويندوز شكلت السبب المباشر لنجاح هذه الهجمات على بعض أجهزة الكمبيوتر، محذرين من قيام المتضررين من هذا النوع من الخدمات من دفع الفدية، حيث إن هذه الخطوة لن تؤدي إلى استرجاع البيانات المشفرة، نظرا لإغلاق جميع عناوين البريد الإلكتروني التي تتضمن برامج فك هذه الشفرة.

وعي متنام

وقال تاج الخياط، مدير شركة «إف 5» نتووركس في منطقة الخليج وشرق المتوسط وشمال أفريقيا، لـ«الاتحاد»، إنه لا يوجد ما يشير إلى تعرض الشركات والمؤسسات الإماراتية إلى هجمات برمجية الفدية الخبيثة الجديدة «بيتيا». ... المزيد
     
 

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