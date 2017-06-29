التراخي عن تحديث أنظمة الحماية سبب مباشر لنجاح هجمات «بيتيا» الإلكترونية

يوسف العربي (دبي)
أكد خبراء، أن الهجوم الإلكتروني العالمي «بيتيا»، الذي أدى إلى تعطيل أجهزة الكمبيوتر في شركات ومؤسسات وبنوك في روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ودول عدة حول العالم، يعد الأكثر شراسة على أنظمة «ويندوز» بعد إصابتها بفيروس مماثل لفيروس (واناكراي) خلال مايو، حيث أدت إلى تعطل مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في آسيا ومنطقة المحيط الهادي.
وقالوا إن المعلومات المتوافرة لدى أجهزة ومؤسسات رصد الهجمات الإلكترونية تشير على تركز الهجمات الأخيرة على روسيا وأوكرانيا وفرنسا والولايات المتحدة فيما لم يتم رصد هجمات في الإمارات حتى الآن.
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وعي متنام
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