عودة «أجانب النصر» تدعم التحضيرات قبل مواجهة الشارقة

وليد فاروق (دبي)

استأنف فريق النصر تدريباته مساء أمس، بعد راحة لمدة 3 أيام، منحها الجهاز الفني بقيادة الإيطالي تشيزاري برانديللي للاعبيه، عقب مباراة الوصل في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الخليج العربي، والتي تعادل فيها الفريقان 2-2، حيث يستعد «العميد» لخوض أولى مبارياته في الدور الثاني لمسابقة دوري الخليج العربي بمواجهة فريق الشارقة في الجولة الثانية عشرة.

وكان محترفو «العميد»، البرازيليان سانتوس فاندرلي، ومارسيلو سيرينو والأرجنتيني ماورو زاراتي، ومعهم الإيطالي برانديللي، استغلوا الحصول على هذه الراحة وسافروا لقضاء إجازات أعياد الميلاد مع أسرهم خارج الدولة، عقب مباراة الوصل مباشرة، وعادوا أمس لاستئناف التدريبات.

على جانب آخر، أظهرت الفحوص الطبية التي أجراها النجم الواعد جاسم يعقوب إصابته بتمدد في العضلة الخلفية اليمنى، إضافة إلى شد في العضلة الضامة بقدمه اليسرى، وهو ما يتطلب حصوله على راحه ما بين 10 إلى 14 يوماً قبل عودته للمشاركة في المباريات مجدداً.

وكان جاسم قدم مستوى متميزاً خلال مباراة «العميد» الأخيرة أمام الوصل، وهو ما أشاد به برانديللي كثيراً، لكن الإصابة حرمته من استكمال اللقاء، مما اضطر مدربه إلى تغييره في الدقيقة 70 وخرج اللاعب على مقعد متحرك إلى المستشفى على الفور، حيث أظهرت الفحوص الإصابة في كلتا قدميه، وهي من المرات القليلة التي يصاب فيها لاعب في قدميه معاً.