18 لاعباً في معسكر منتخبات الجولف بألمانيا

دبي (الاتحاد)

تغادر بعثة منتخبات الإمارات للجولف غداً، متوجهة إلى مدينة فليسيني الألمانية لإقامة معسكرها الخارجي والذي يمتد لغاية 14 يوليو المقبل، ويأتي هذا المعسكر الذي يضم 18 لاعباً معظمهم من المراحل السنية استكمالاً لمحطات التدريب التي أقيمت خلال الفترات السابقة، استعداداً للعديد من البطولات القارية والعربية والخليجية وللمراحل كافة، والتي تأتي ضمن أجنده بطولات وأنشطه الاتحاد الآسيوي والعربي واللجنة التنظيمية الخليجية للجولف.

يرأس البعثة خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد، وتضم إلى جانبه 3 مدربين هم التونسي سمير الولاني، والبريطانيين جيفن سوثر لاند، وتيم باسكاوس، و18 لاعبا ولاعبة وهم راشد منصور العمادي، وراشد القبيسي، ومحمد سعيد عبد الله، والدكتورة رباب الحاج، وحمده السويدي، وعلياء منصور العمادي، وريما محمد الحلو، وعبيد محمد الحلو، وسعيد زرعوني، ومحمد سكيك، وسلطان الجسمي، وراشد الجسمي، وسلطان عبد الله، وريان المازمي، وسالم المازمي، وسلطان العويس، وعبد الله كلبات، وراشد الحفتي، هذا إلى جانب عدد من أولياء والأمور وأسر اللاعبين واللاعبات الذين حرصوا على مرافقة أبنائهم في المعسكر.

وقال خالد الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجولف مدير المنتخبات الوطنية إن اختيار مدينة فليسيني الألمانية يعود للتجهيزات الكبيرة والملاعب التي تمتلكها على صعيد لعبة الغولف، ما يؤمّن إعداداً جيداً ل 18 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل السنية سيمثلون المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف:«المعسكر سيكون هادفاً ومدروساً وبإشراف ثلاثة مدربين، ويسهم في صقل مهاراتهم بصورة تترافق مع تطلعاتنا المستقبلية، خصوصاً أن معدلات أعمار لاعبينا صغيرة للغاية، وذلك تماشياً مع استراتيجية اتحاد اللعبة التي وضعها منذ سنوات في العمل على صناعة أجيالٍ مستقبلية للعبة، وتتوافق مع تطلعاتنا المستقبلية لتحقيق الأهداف التي وضعناها في اتحاد اللعبة بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وإخوانه في مجلس الإدارة».

وكشف الشامسي، عن أن أولى المشاركات الخارجية ستكون مع منتخب الرجال الذي يشارك في الفترة من 14 وحتى 20 أكتوبر المقبل في النسخة 37 من البطولة العربية المقامة في مملكة البحرين، والتي تمثل بحد ذاتها فرصة جيدة للارتقاء بالمستوى الفني قبيل التوجه إلى المشاركة الأهم لهذا الموسم ممثلة في كأس نومورا، ثاني أكبر البطولات على العالم المخصصة للاعبين الهواة المقامة في ماليزيا في مطلع شهر نوفمبر، والتي ستعقبها في الفترة من 14 ولغاية 20 من الشهر ذاته باستحقاق مشاركة منتخبات الشباب والناشئين والسيدات في البطولة العربية والمقرر إقامتها بملعب نادي القنطاوي في مدينة سوسة التونسية.