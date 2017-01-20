النصر والشباب.. «كلاكيت ثاني مرة»

معتصم عبدالله (دبي)

تتجدد في الخامسة من مساء اليوم بصالة نادي النصر في دبي المواجهة المرتقبة بين فريقي «العميد» والشباب في الجولة قبل الأخيرة لمنافسات الدور الأول لدوري الرجال لكرة الطاولة، والتي تجمع متصدري الترتيب في صراع البحث عن التتويج بالدور الأول للمنافسة، والتي يسدل عليها الستار بإقامة الجولة الأخيرة مساء الجمعة المقبل.

وتأتي المواجهة بين «العميد» و«الجوارح» بعد نحو أقل من أسبوع على مباراة الفريقين السبت الماضي في النهائي «المعاد» لكأس رئيس الدولة، والذي أقيم بصالة نادي الوصل في دبي وانتهى بتتويج العميد بلقبه الـ15 في البطولة، ويبحث الأخير «حامل اللقب» في النسخة الحالية عن الاحتفاظ بالبطولة للمرة الـ13 في تاريخه بعد أن توج بها للمرة الأولى موسم 2001- 2002، والـ12 على التوالي.

وحصد الفريقان 14 نقطة في الجولات السبع الماضية بفوز النصر على فرق الشعب 3- 0، دبا الحصن 3-0، الأهلي 3-1، عجمان 3-0، الذيد 3-0، العربي 3-0، فلج المعلا 3-0 في حين تبقت للفريق مباراة أخيرة في الدور الأول أمام مضيفه الوصل الجمعة المقبل، في المقابل تفوق الشباب على الوصل 3-0، الشعب 3-1، دبا الحصن، الأهلي، عجمان، الذيد والعربي بنتيجة 3-0، وتبقت للجوارح مواجهة أخيرة بدوره أمام ضيفه فلج المعلا مساء الجمعة المقبل.

وتجمع مواجهات الجولة قبل الأخيرة في الدور الأول إلى جانب مباراة النصر والشباب، الشعب والوصل، دبا الحصن وفلج المعلا، الأهلي والعربي، الذيد وعجمان. وأكد بلال سالم مشرف فريق نادي الشباب جاهزيتهم لمواجهة الليلة وتجاوز الخسارة في مباراة نهائي الكأس الأخيرة، ويعتمد الشباب على عناصره الأساسية فيصل عباس، ويوسف عباس، وحمد الكعبي، فهد صقر، ومحمد محمود.

في المقابل، شدد راشد عبدالحميد لاعب النصر على طموح «الأزرق» في حصد كل الألقاب المطروحة على الساحة في الموسم الحالي، وقال: احتفلنا مطلع الأسبوع الحالي بعودة كأس رئيس الدولة إلى قلعة العميد إلى جانب الألقاب السابقة على مستوى منافسات الفردي والزوجي والفرق، وننوي التتويج بكل الألقاب، وتركيزنا منصب على مباراة الليلة في الدوري بعد أن فرغنا من احتفالات التتويج بلقب الكأس.

وذكر عبدالحميد أن النتيجة العريضة في مواجهة النهائي أمام الشباب، والتي انتهت بتفوق فريقنا 3-0 كشفت عن الفارق الكبير بين النصر وصاحب المركز الثاني، لافتاً إلى أن الفوز بلقب الكأس الأغلى لا يعني التفريط في بقية البطولات المطروحة على الساحة.