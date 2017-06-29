الرميثي: تطوير شامل لاستاد آل نهيان من أجل أمم آسيا

أمين الدوبلي (أبوظبي)

كشف أحمد الرميثي رئيس شركة الكرة بنادي الوحدة، عن موافقة المجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي على تطوير وتوسعة استاد آل نهيان ورفع كفاءته من كل الأوجه، لاستضافة مباريات كأس آسيا 2019 للمنتخبات الوطنية، وأكد أن سعة الاستاد سوف ترتفع إلى 15 ألف متفرج بزيادة تقدر بحوالي 4 آلاف مقعد، مشيراً إلى أن النادي تلقى خطاباً رسمياً من مجلس أبوظبي الرياضي، يفيد أن اللجنة المنظمة لكأس آسيا اعتمدت استاد نادي الوحدة كأحد الملاعب التي تستضيف المباريات الرسمية لبطولة أمم آسيا 2019، وأنه تمت الموافقة على عمل تجديدات كاملة لاستاد آل نهيان، بميزانية تم الاتفاق عليها، على أن يتم إنجاز المشروع خلال فترة من 12 إلى 14 شهراً اعتباراً من الآن، حتى تتوافق مع معايير وشروط الاتحادين الآسيوي والدولي.

وقال الرميثي، إن المشروع سوف يتضمن زيادة الطاقة الاستيعابية لمدرجات الجماهير لحوالي 4 آلاف مقعد كم من خلال خفض المدرجات لأسفل حتى تصل إلى مستوى أرضية الاستاد، مع تغييرات كاملة في المقصورة الرئيسية والكبائن، وإضافة مساحة في خلفية الدرجة الأولى، بحدود 1500 متر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأول، أن هناك العديد من القاعات للاستقبال ومتعددة الأغراض، لخدمة المقصورة بما يتماشى مع الشروط، مع إنشاء غرف لتبديل الملابس والمراقبين والحكام ومراكز إعلامية، وموضحاً أن الأمور الآن في مرحلة التصميم التي سوف تنتهي في أقرب وقت، وأنه تم تشكيل لجنة من شركة الوحدة لكرة القدم برئاسته، لمتابعة هذا الملف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال الرميثي: سيتم تطوير مداخل الدرجة الثانية التي كنا نعاني منها طوال الفترات السابقة حتى تكون أكثر راحة للجماهير، وفي السياق نفسه نقوم حالياً بدراسة اختيار الملعب البديل الذي سنؤدي عليه مبارياتنا الرسمية في الدوري وكل المسابقات الأخرى، خاصة أن أعمال التطوير سوف تبدأ في أكتوبر المقبل، وخياراتنا تنحصر بين استاد مدينة زايد الرياضية الذي نرجحه لوجوده داخل مدينة أبوظبي وسهولة الوصول إليه، واستاد الشامخة في بني ياس ونقوم بالتنسيق حالياً مع مجلس أبوظبي الرياضي بشأن هذا الأمر.