تأجيل اعتماد «سقف الرواتب» وبرنامج «الأبيض»

معتصم عبدالله (دبي)

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل البت في اعتماد مقترحات لجنة سقف رواتب اللاعبين المحترفين والهواة برئاسة حميد الطاير، والمشكلة بتكليف من اجتماع العمومية الأخير، لمزيد من الدراسة، وحدد المجلس 26 أغسطس المقبل موعداً لإقامة قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى 2017- 2018 بإمارة الفجيرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس، برئاسة مروان بن غليطة، بمقر الاتحاد في دبي، واستمر لنحو أربع ساعات، وأعاد المجلس برنامج الإعداد المقترح للمنتخب الأول، استعداداً لمباراتي السعودية والعراق في الجولتين الأخيرتين لتصفيات الدور الحاسم المؤهلة لكأس العالم 2018، والمقررتين يومي 29 أغسطس و 5 سبتمبر المقبلين، إلى لجنة المنتخبات مجدداً، لإعادة النظر في البرنامج المقدم من الأرجنتيني باوزا المدرب الجديد للأبيض، والذي يتضمن إقامة معسكر إعدادي في إسبانيا لثلاثة أسابيع مطلع أغسطس المقبل مراعاة لظروف الأندية، ويصطدم برنامج الإعداد المقترح للأبيض مع تحضيرات أندية دوري الخليج العربي لانطلاقة الموسم الجديد 2017- 2018، علاوة على المشاركة المرتقبة للعين -الممثل الوحيد للإمارات- في الدوري ربع النهائي لأبطال آسيا 2017.

واطلع المجلس على تقارير ورش العمل مع الأندية بشأن آلية استقطاع نسبة 2% من عقود اللاعبين بناء على قرار العمومية رقم 2، وأقر تعميم النتائج على الأندية في انتظار الردود الرسمية قبل الاعتماد النهائي، وكلف المجلس المستشار القانوني لمراجعة لوائح مسابقات لجنة دوري المحترفين للموسم الجديد للاعتماد بناء على خطاب اللجنة، وطالب مجلس الإدارة لجان الاتحاد بتقديم تقارير كاملة لكل لجنة من أجل التقييم وإعادة التشكيل.

وأوضح إبراهيم النمر، الأمين العام المكلف للاتحاد، أن مجلس الإدارة اعتمد قرارات لجنة المنتخبات والشؤون الفنية الأخيرة، ومن بينها اختيار استاد هزاع بن زايد لاستضافة مباراة المنتخب الأول والسعودية في تصفيات المونديال، واعتماد مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا للرجال في الأردن ديسمبر 2017، والموافقة على مشاركة منتخب الأشبال مواليد 2003 في دورة ودية دولية بالصين في سبتمبر 2017، واعتماد تعيين الصربي ليوبينكو درولوفيتش مدرباً لمنتخب الشباب والكرواتي فيردو لوبين للناشئين اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، بجانب اعتماد برنامج إعداد المنتخب الأولمبي استعداداً لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وكلف مجلس إدارة الاتحاد الشؤون المالية بوضع تصور لميزانية حوافز المراحل المتقدمة في منافسة كأس رئيس الدولة، والموافقة على تعيين محمد عبدالكريم الزرعوني مقيماً للحكام، وعبد الستار محمد حسن كمقيم حكام لمسابقات المراحل السنية، حكام كرة الصالات، بجانب الاطلاع على تقارير اللجنة الطبية.