سلطان بن زايد: الفارس هو الأصل في رياضة القدرة

الختم (الاتحاد)

قال سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات: «إن الفارس هو أصل رياضة القدرة، وعليه دائماً أن يكون في طليعة الملتزمين بالقوانين، وفي مقدمة الذين يحترمونها ويطبقونها بالكامل، في إطار الشعار الجديد الذي ترفعه بوذيب (فن ركوب الخيل)».

جاء ذلك خلال جولة تفقديه قام بها سموه في مرافق قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم أمس في افتتاح فعاليات احتفالية كأس رئيس الدولة للقدرة التي ينظمها نادي تراث الإمارات بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية،والتي انطلقت بسباق السيدات المحلي المفتوح لمسافة 100 كلم، وتختتم غدا.

وأكد سموه أهمية المسارات الطبيعية والتعامل المتميز معها من قبل فارسات سباق السيدات المحلي المفتوح، وبخاصة التزامهن بالسرعة القصوى المسموح بها ضمن بروتوكول بوذيب بحدود 19 كلم في الساعة، وعبّر سموه عن سعادته بما تحقق من نتائج طيبة على المستويات كافة، نتيجة الوعي والاهتمام بما يحتويه البروتوكول من بنود تهدف في النهاية إلى المحافظة على سلامة وصحة ولياقة الخيول.

وكان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، قد التقى خلال جولته التفقدية بعدد من أصحاب الإسطبلات المشاركة في السباق، واستمع منهم إلى تقرير مفصل حول مشاركاتهم، واهتمامهم بهذه الاحتفالية الكبيرة للقدرة، كما التقى سموه بعدد من الفارسات المواطنات شيخة خالد المريخي، وميرا جاسم الأنصاري، ومريم جاسم الأنصاري، وطاهرة إبراهيم يوسف، اللواتي أكدن أنهن خضن تجربة جديدة من خلال هذا السباق، كما أشدن بجهود سموه في تطوير رياضة القدرة النسائية، ورعايته لسباقهن، وتوجيهاته بتقديم أشكال الدعم كافة، التي ساهمت بشكل ملحوظ في إنجاح الحدث الغالي والعزيز على قلوبنا.