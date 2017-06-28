سلطان القاسمي.. العاشق الذي صنع سيمفونية ثقافية اسمها الشارقة

الحديث عن الإسهامات والإنجازات الثقافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حديث شائق ويطول، حيث إننا لا نتحدث عن حاكم سياسي فحسب بل نتحدث عن أديب وشاعر ومثقف كبير، وعاشق للثقافة وللشارقة صنع منها سيمفونية ثقافية بامتياز، وجعلها منارة ثقافية تجذب إليها كل عاشق للثقافة والفكر. لكن هذا العاشق سلك إلى الثقافة أجمل السبل وأكثرها بهاء؛ فهو لم يكتف بتجسيد إيمانه بالثقافة في ندوة هنا او نشاط هناك، وإنما سعى إلى بناء مشروع كامل مرتبط برؤية تمزج تجربة القديم بالواقع المؤسس لمستقبل عربي يستند إلى وعي بالذات في إيجابياتها وفي ما اعتراها من وهن وسلبيات.

لقد قرن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي القول بالعمل عندما قدم دراساته وترجماته وتحقيقاته في تاريخ الخليج العربي والجزيرة العربية على نحو متكامل وكذلك في إعماله الأدبية المسرحية والروائية، وديمومة العطاء الثقافي بتوفير الأسباب له وهو ما نسميه بالبنى التحتية من دور الكتب والمسارح والمتاحف والمؤسسات الثقافية التي تشكل نهرا يتدفق مع الأيام والأجيال ويزداد غنى بالتجربة والروافد.

ودعماً لفكر ورؤية سموه فقد أسس دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية عام 2007، وتضم مقتنيات سموه الخاصة من الكتب والمخطوطات، والتي جمعها على مدى 25 عاماً لتشجيع البحث العلمي.

كما أطلق سموه العديد من الجوائز الثقافية، التي لا تقتصر على الشارقة أو الإمارات فقط، بل تتوجه الى العالم العربي وتستقطب مفكريه ومثقفيه وفنانيه ومسرحييه، ففي كل حقل لسموّه جائزة يكافئ بها المخلصين والمجدين. ناهيك عن تأسيسه العديد من المؤسسات والهيئات والمعاهد الثقافية والتربوية والبحثية العلمية، ومنها: متاحف الفنون والآثار، مركز الشارقة للخط العربي والزخرفة الإسلامي، ومؤسسة الشارقة للفنون، ومشروع ثقافة بلا حدود.

كما أسس سموه دائرة الثقافة والإعلام لدفع المسيرة الثقافية، وتتبنى الدائرة العديد من البرامج الدائمة، ومنها: بينالي الشارقة الدولي للفنون، وأيام الشارقة المسرحية، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، وقصر ثقافة الشارقة وبيت الشعر، كما أنشأ العديد من بيوت الشعر في مختلف الدول العربية.