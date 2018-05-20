56 قتيلاً وجريحاً بتفجيرات باستاد في أفغانستان

كابول (وكالات)

قتل 11 شخصاً على الأقل عندما ضربت ثلاثة انفجارات متتالية استاداً للكريكيت في شرقي أفغانستان. وقال المتحدث باسم محافظ إقليم نانجارهار عطا الله خوجياني، إن خمسة وأربعين شخصاً أصيبوا بجروح في الحادث الذي وقع في مدينة جلال آباد عاصمة الإقليم.

وأوضح خوجياني أن الانفجارات وقعت أثناء مباراة للكريكيت في مسابقة «كأس رمضان» مضيفاً أن سبعة من المصابين في حالة حرجة.

وقال خوجياني، إن ثمانية من المصابين خرجوا من المستشفى فيما لا يزال 37 آخرون يخضعون للعلاج في مستشفى المدينة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. ولقى ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم وأصيب 36 آخرون يوم الأحد الماضي عندما هاجم مسلحون مبنى حكومياً في جلال آباد.

وقال بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، إن أربعة تفجيرات وقعت اثنان منها داخل الاستاد واثنان خارجه بدا أنهما يستهدفان الفارين من التفجيرين في الداخل.