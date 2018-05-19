السعودية تفرج عن ألف سجين إثيوبي



تاريخ النشر: الأحد 20 مايو 2018 أديس أبابا(رويترز) ذكرت وسائل إعلام إثيوبية أمس السبت أن السعودية وافقت على الإفراج عن ألف سجين إثيوبي في المملكة كانوا محبوسين بتهم مختلفة. وذكرت إذاعة (فانا) أن القرار جاء في أعقاب طلب من رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد الذي كان في الرياض في زيارة رسمية قبل أيام. وقالت الإذاعة إن هناك مئة امرأة بين المفرج عنهم. ولم تفصح عن طبيعة التهم التي سجنوا بموجبها. ويعيش مئات الآلاف من الإثيوبيين في منطقة الخليج أغلبهم في السعودية. وتقوم السلطات السعودية في الوقت الراهن بعملية لترحيل أكثر من 500 ألف إثيوبي من المهاجرين غير الشرعيين أعيد منهم حتى الآن إلى بلادهم نحو 160 ألف شخص.