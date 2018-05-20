ليبيا: إرهابيو درنة يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية

بنغازي (وكالات)

أكدت مصادر ميدانية ليبية، أن ما يسمى بـ «تنظيم مجاهدي شورى درنة» الإرهابي يستخدم المدنيين دروعاً بشرية خلال الاشتباكات مع قوات الجيش الليبي. وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة «سبوتنيك» الروسية الإلكترونية، أن الجماعات المسلحة تزج بالأطفال في الصفوف الأولى وتلقي القبض على الذين يرفضون الاشتراك في القتال وتنقلهم إلى أماكن مجهولة، مما يجعلهم معرضين لاستخدامهم رهائن حال تضييق الخناق عليهم.

من جانبه، قال أحمد موسى رزق الله، من القوات المساندة للجيش الليبي لـ«سبوتنيك»، إن الجماعات المسلحة في درنة تحاول الزج بالمدنيين في المعارك لخلق العداء بين الجيش والأهالي، إلا أن القوات المسلحة التي تحرر درنة تعي ذلك جيداً، وتتعامل مع الأمر بحذر، كما أنها توجه التحذيرات بشأن ذلك الأمر على مدار الساعة وتطالب الشباب والمدنيين بعدم الانخراط في المعارك.وتابع أنه في ظل الحصار الذي تفرضه القوات المسلحة الليبية على درنة تلجأ العناصر الإرهابية إلى الهروب لمناطق أخرى قريبة من درنة وتترك الشباب يقاتل بزعم الدفاع عن درنة. وأشار إلى أن المناطق التي سيطرت عليها القوات المسلحة استقبلها الأهالي بالرايات البيض والترحيب، وأكدوا تضامنهم معهم في عملية تحرير المدينة.

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري، أهالي درنة من عمليات قبض واعتقال تقوم بها «العصابات الإرهابية» بسيارات تحمل «شعارات وحدات القوات المسلحة». ونشر المسماري على الصفحة الرسمية للناطق الرسمي بموقع «فيسبوك» الليلة قبل الماضية بيانا مقتضبا جاء فيه: «غرفة عمليات الكرامة تلفت انتباه أهالي مدينة درنة لعمليات قبض واعتقال تقوم بها العصابات الإرهابية داخل المدينة بسيارات تحمل شعارات وحدات القوات المسلحة ويرتدون قيافة عسكرية». وطالب الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري أهالي درنة «الانتباه لذلك وأخذ الحيطة والحذر».

وكان رئيس إدارة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الليبي في بنغازي خليفة العبيدي، أعلن عن وصول تعزيزات عسكرية الخميس الماضي إلى قوات الجيش الليبي في درنة من أجل مساندة الجيش في حربه على الإرهاب. وأكد لـ«سبوتنيك» أن «تعزيزات عسكرية جديدة وصلت إلى قوات الجيش الليبي متمثلة في مدرعات ودبابات وأسلحة ثقيلة وخفيفة». وتخوض القوات المسلحة الليبية معركة انطلقت مطلع مايو الجاري، لتحرير درنة من عناصر تنظيم شورى المجاهدين الذي يضم عناصر من تنظيمات متعددة، على رأسها «القاعدة».