«ديوا» ترسي عقد تنفيذ مشروع خطوط مياه رئيسة في مناطق متعددة بدبي

دبي (الاتحاد)
أرست هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عقد مشروع توريد وتمديد وتدشين شبكات نقل مياه رئيسة بأطوال إجمالية تصل إلى 40 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 248 مليون درهم.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في بيان أمس: «يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجيتنا وخططنا الطموحة لتلبية احتياجات التنمية الشاملة من الطاقة الكهربائية والمياه التي تتوافق مع خطة دبي 2021، وفي إطار تحقيق تطلعات المتعاملين وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، حيث نسعى لرفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية وزيادة كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي وفي حالات الطوارئ بما يساهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة».
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وأضاف: «يتضمن المشروع مواقع عدة لعمليات توصيل فيما بين خطوط النقل الرئيسة، وذلك من أجل رفع كميات التدفق المائي وضمان استمرارية وصول المياه ورفع الضغط في الشبكة لمواكبة الطلب المتزايد على المياه في تلك المناطق حسب التخطيط المعتمد، والمدة اللازمة لتنفيذ المشروع وفق البرنامج المخطط له مسبقاً هي 30 شهراً».