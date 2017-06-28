«ديوا» ترسي عقد تنفيذ مشروع خطوط مياه رئيسة في مناطق متعددة بدبي

دبي (الاتحاد)

أرست ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي «ديوا» عقد ‬مشروع ‬توريد ‬وتمديد ‬وتدشين ‬شبكات ‬نقل ‬مياه ‬رئيسة ‬بأطوال ‬إجمالية ‬تصل ‬إلى ‬40 ‬كيلومتراً، ‬وبتكلفة ‬إجمالية ‬تصل ‬إلى ‬248 ‬مليون ‬درهم.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في بيان أمس: «يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجيتنا وخططنا الطموحة لتلبية احتياجات التنمية الشاملة من الطاقة الكهربائية والمياه التي تتوافق مع خطة دبي 2021، وفي إطار تحقيق تطلعات المتعاملين وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، حيث نسعى لرفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية وزيادة كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي وفي حالات الطوارئ بما يساهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة».

وأضاف: «يشتمل المشروع على تمديد أنابيب لنقل المياه الرئيسة من الزجاج المقوى (‏GRE) ‬بقطر ‬1200 ‬ملم ‬و‬600 ‬ملم ‬وبأطوال ‬تصل ‬إلى ‬40 ‬كيلومتراً ‬على ‬امتداد ‬شارع ‬القدرة ‬وشارع ‬دبي ‬العين ‬لرفع ‬قدرة ‬تدفق ‬المياه ‬وتوفير ‬الاحتياجات ‬المتزايدة ‬من ‬المياه ‬إلى ‬المشاريع ‬التطويرية ‬في ‬تلك ‬المناطق، ‬بالإضافة ‬إلى ‬خط ‬على ‬امتداد ‬شارع ‬الإمارات ‬لرفع ‬قدرة ‬تدفق ‬المياه ‬لمنطقة ‬الخوانيج ‬الثانية، ‬وخطوط ‬إضافية ‬في ‬مناطق ‬أخرى ‬من ‬إمارة ‬دبي ‬لزيادة ‬كميات ‬التدفق ‬المائي ‬في ‬حالات ‬الطوارئ، ‬كما ‬يشتمل ‬المشروع ‬على ‬أنظمة ‬تحكم ‬ومراقبة ‬عن ‬بعد ‬مما ‬يسمح ‬بالتحكم ‬في ‬شبكة ‬نقل ‬المياه ‬الرئيسة ‬بشكل ‬فعَّال ‬على ‬مدار ‬الساعة ‬عن ‬طريق ‬صمامات ‬آلية ‬تُدار ‬عن ‬بُعد ‬في ‬مركز ‬التحكم ‬ما ‬يسهم ‬في ‬عزل ‬الأعطال ‬في ‬أقل ‬وقت ‬ممكن، ‬ويقلل ‬الفاقد ‬من ‬المياه ‬في ‬الشبكة»‬.

وأضاف: «يتضمن المشروع مواقع عدة لعمليات توصيل فيما بين خطوط النقل الرئيسة، وذلك من أجل رفع كميات التدفق المائي وضمان استمرارية وصول المياه ورفع الضغط في الشبكة لمواكبة الطلب المتزايد على المياه في تلك المناطق حسب التخطيط المعتمد، والمدة اللازمة لتنفيذ المشروع وفق البرنامج المخطط له مسبقاً هي 30 شهراً».