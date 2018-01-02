«الإعصار» يعيد ترتيب الأوراق في اختبار «الأولمبي»

دبي (الاتحاد)

يتطلع حتا لإكمال ترتيب أوراقه عبر خوض بروفة أخيرة، قبل انطلاق الدور الثاني لدوري الخليج العربي، وذلك حينما يلتقي المنتخب الأولمبي الأردني غداً في دبي، في مباراة ودية سيقف من خلالها «الإعصار» على الجاهزية اللازمة قبل لقاء شباب الأهلي دبي يوم 11 الجاري في أولى جولات الدور الثاني.

وأنهى الفريق الاستراحة التي منحها للاعبين عقب مواجهة شباب الأهلي دبي يوم السبت الماضي في كأس الخليج العربي، وبدأ التحضيرات بالتدريبات اليومية مع إقامة المباراة الودية قبل استكمال برنامج التحضيرات، وصولاً إلى مواجهة شباب الأهلي مرة أخرى، لكن هذه المرة في الدوري بطموحات العودة إلى النتائج الإيجابية، بعدما اكتفى الفريق بحصد 8 نقاط في دوري الخليج العربي جعلته يبقى في حسابات الهروب من منطقة خوض المباريات الفاصلة في نهاية الموسم للبقاء في دوري الأضواء.

وأكد حتا استمرار أجانبه الأربعة، بعدما كان مدد عقد البرازيلي صامويل روزا مطلع الموسم، ثم قام بتمديد عقد البرازيلي جابريل الأسبوع الماضي، فيما بدد الشكوك حول الروماني أدريان روبوتان الذي ظهر جاهزاً عقب خضوعه للعلاج من الإصابة، وهو حال السوري عمرو الميداني الذي ثارت حوله الشائعات بالرحيل في ظل غيابه عن أغلب فترات النصف الأول من الموسم بسبب الإصابة، قبل أن يعود أمام شباب الأهلي ويلعب المباراة كاملة. واستعاد الفريق عدداً من اللاعبين الذين غابوا في الفترة الماضية أبرزهم المدافع يوسف السيد والمهاجم عيسى عبيد، فيما يقوم حالياً بتأهيل ماهر جاسم الذي تعرض لإصابة جعلته يغيب عن مواجهة شباب الأهلي مطلع الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة الودية للفريق أمام المنتخب الأولمبي الأردني مشاركة أحمد خميس الذي أكمل انتقاله على سبيل الإعارة قادماً من النصر، ويتوقع أن يشكل إضافة في خط المقدمة نظراً لخبرته الطويلة مع عدة أندية خلال مسيرته.