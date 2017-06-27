ألمانيا: محاكمة 3 مهربين سوريين تسببوا بمقتل 13 مهاجراً

برلين (أ ف ب)

مثل ثلاثة مهربين سوريين أمس، أمام محكمة ألمانية لمشاركتهم في تنظيم رحلة عبور للبحر المتوسط أدت إلى غرق 13 مهاجراً سبتمبر 2015. ويشتبه الاتهام بانتماء اثنين من الموقوفين الثلاثة إلى شبكة مهربين دوليين، ويرجح أن يكونا شاركا في تنظيم 6 رحلات بحرية بين أزمير التركية واليونان.

وخلال إحدى هذه الرحلات في سبتمبر 2015 غرق زورق كان يقل 16 شخصاً على الأقل، بعد أن ارتطم بسفينة شحن، ما أدى إلى مقتل 13 لاجئاً غرقاً.

أما المتهم الثالث، فيتحمل مسؤولية ثانوية، إذ يشتبه بتسلمه قيادة الزورق الذي غرق مقابل إعفائه من دفع تكلفة العبور للمتهمين الاثنين الآخرين.

وحسب القضاء الألماني، فإن كل مهاجر استقل الزورق الذي غرق دفع نحو ألف يورو للمهربين.