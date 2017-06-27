«الصحة العالمية»: مؤشرات على تباطؤ نسبي للكوليرا

صنعاء (الاتحاد - وكالات)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن وباء الكوليرا الذي يجتاح اليمن منذ أواخر أبريل يبدي مؤشرات تباطؤ نسبي مع انخفاض نسبة الوفيات إلى النصف. وقال مصدر طبي في صنعاء مساء الثلاثاء، لـ«الاتحاد»، إن الوباء تسبب في وفاة 1400 شخصاً مع تسجيل 569 حالة إصابة مؤكدة مخبرياً، فيما بلغت حالات الاشتباه 218797 حالة، بحسب أحدث إحصائية رسمية معلنة ليل الاثنين.

وبحسب المصدر، فإن 216829 حالة اشتباه تماثلت للشفاء.

وقال مستشار منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ في اليمن، أحمد زويتن، إن نسبة الوفيات بسبب المرض تراجعت من 1,7% في مطلع مايو إلى 0,6% حالياً، وعزا هذا الانخفاض الطفيف إلى تدخل طارئ من عمال الإنقاذ. كما تراجع عدد الحالات المسجلة في الأيام الأخيرة إلى 39 ألفاً في الأسبوع الفائت مقابل متوسط 41 ألفاً في الأسابيع السابقة. لكن زويتن أشار إلى أن انخفاض الأرقام قد يعود لتراجع عدد البلاغات، تزامناً مع عيد الفطر، لافتاً إلى أن عدد الإصابات الإجمالي قد يعاود الارتفاع إلى الضعفين قبل القضاء على الوباء القاتل الذي عادة ينجم عن تناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة.

وأنذرت الأمم المتحدة بأن عدد الإصابات مرشح لتجاوز 300 ألف حالة في اليمن حتى سبتمبر. وقالت منظمة الصحة العالمية في تغريدة على «تويتر»، أمس الأول، إن مرض الكوليرا انتشر تقريباً في كل محافظات اليمن، وحذرت من أن اليمن يواجه «أسوأ حالة تفشي للكوليرا في العالم».