إيران في مهمة اجتياز الدور الأول

يشارك المنتخب الإيراني في نهائيات كأس العالم 2018 للمرة الخامسة في تاريخه، ويعتبر المنتخب الرابع في المجموعة الثانية بجانب إسبانيا والبرتغال والمغرب، وتأتي هذه المشاركة بهدف تحقيق حلم التواجد في الدور الثاني، وهو ما لم يتمكن من تحقيقه في 4 مشاركات سابقة، حيث يعد المنتخب الإيراني أحد المنتخبات الأولى التي تتمكن من التواجد في كأس العالم ممثلة لقارة آسيا، عندما شارك للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم 1978 بالأرجنتين، وغاب طويلاً بعدها ليعود من جديد في نسخة فرنسا عام 1998، بعد تلك المشاركة كان المنتخب يغيب في بطولة ويعود في الأخرى، حتى المشاركة السابقة في 2014، غير أنه هذه المرة نجح في التواجد بنسختين متتاليتين، ويمتلك المنتخب الإيراني عناصر محترفة في كافة أرجاء العالم، حيث يحترف نجومه في معظم الدوريات الأوروبية في بلجيكا والسويد وإنجلترا واليونان وروسيا، بالإضافة إلى الدوري الأميركي، ويعد أبرز مهاجميه كافح رضائي لاعب روايال شارلوروا البلجيكي، إضافة إلى سردار ازمون نجم روبين كازان الروسي، ويسعى المحترفون من لاعبيه لتصحيح مسار كرة القدم الإيرانية والتواجد في الدور الثاني من البطولة رغم التواجد بمجموعة صعبة.

وخاض المنتخب الإيراني 4 بطولات سابقة وشارك في 12 مباراة، وحقق الفوز في مباراة وحيدة أمام منتخب أميركا خلال مشاركته عام 98، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن في تحقيق أي فوز بالبطولة، وحقق نتيجة التعادل في ثلاث مواجهات، وتجرع مرارة الهزيمة في 8 مباريات، وسجل المنتخب 7 أهداف في كافة مشاركاته، بينما استقبلت شباكه 22 هدفاً.

ويعد المنتخب الإيراني هو أول المتأهلين عن قارة آسيا، بعد أن تصدر المجموعة الأولى في التصفيات الختامية، بينما خاض المرحلة الثانية في مجموعة ضمت عمان وتركمانستان وجوام والهند، وتصدر المجموعة بـ6 انتصارات وتعادل ولم يتلق أي خسارة وجمع 20 نقطة، ليتواجد في التصفيات النهائية، والتي تصدرها أيضاً في وجود كوريا الجنوبية وسوريا وأوزبكستان والصين، إذ حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 ولم يتلق أي خسارة، وجمع 22 نقطة وضعته في كأس العالم بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني كوريا الجنوبية.