أحمد مال الله: الظروف لم تخدمنا

رأس الخيمة (الاتحاد)

قال اللاعب أحمد مال الله إن التراجع الذي شهده الفريق سببه الظروف التي رافقته في مباريات كثيرة، وتسببت في تراجع النتائج، خصوصاً في الدور الأول للدوري والمراحل الأخيرة من الموسم، رغم التطلعات الكبيرة في الوصول إلى المنطقة الدافئة، وقال إن إدارة النادي قامت بخطوات كبيرة لدعم الفريق بالعناصر التي يمكن أن تحقق الإضافة القوية من اللاعبين المواطنين والأجانب، لكن الأمور لم تمض إلى المستوى المطلوب، حتى وصل الفريق إلى مرحلة الملحق أمام فريق الحمرية.

وأضاف: كان يمكن أن تكون الأمور جيدة لو لم نهدر النقاط في مباريات مهمة، كنا خلالها الطرف الأفضل، والوصول إلى مرحلة الملحق لا يعني أننا الأسوأ في الموسم، لأن الفريق قدم ما يشفع له البقاء رغم أن النتائج لم تخدمنا، ويجب الاستفادة من هذه الدروس في الموسم المقبل، لأن الواقع يجب أن يكون بالمستوى المطلوب، في ظل توافر الخيارات الجيدة من العناصر التي يمكن أن تمنحنا فرصة المنافسة على النتائج الإيجابية.

وأشار أحمد مال الله إلى أن الإصابات التي حدثت أثناء الموسم على مستوى اللاعبين المواطنين والأجانب، خصوصاً في الجولات الأخيرة، كانت أحد الأسباب التي حرمت الفريق من تحقيق المعدل المطلوب من النقاط، رغم أن بقية اللاعبين اجتهدوا كثيراً لتعزيز التفوق في المباريات الحاسمة، وكان يمكن أن نحصل على نقطة واحدة فقط أمام دبا الفجيرة على أقل تقدير في الجولة قبل الأخيرة بعد أن قدمنا أداء جيداً.

وتابع: حتى في مباراة الجولة الأخيرة أمام النصر، كنا نستحق العلامة الكاملة وليس مجرد نقطة واحدة، لم تكن كافية للنجاة من الملحق رغم أن الظفرة تجرع الخسارة بخماسية نظيفة أمام العين في الجولة ذاتها.

واختتم: اللاعبون أمام مسؤولية كبيرة في الموسم الجديد، للاستفادة من كل الدروس التي حدثت لضمان عدم تكرارها، خصوصاً أن الجماهير تنتظر النتائج الإيجابية، وهو أقل ما يمكن أن تحصل عليه تقديراً للدور الإيجابي الذي تقوم به في مساندة الفريق ودعم تطلعات اللاعبين في كل المباريات، خصوصاً في المراحل الصعبة من الموسم، حيث كانت حاضرة بردة الفعل القوية التي تؤكد الوفاء لشعار «الصقور».