رأس الخيمة (الاتحاد)

كرم نادي الرمس، أبطال فريق ألعاب القوى، بعد أن أنهوا الموسم الماضي بامتياز إثر النتائج الإيجابية التي قادتهم إلى حصد 150 ميدالية في مختلف البطولات والملتقيات التي نظمها الاتحاد، حيث دفع الفريق بثلاثة لاعبين للمنتخب والمساهمة في حصد برونزية البطولة الخليجية الـ16 لاختراق الضاحية التي جرت فبراير الماضي في منطقة البطائح بإمارة الشارقة، إلى جانب نجاح محمد خميس في تسجيل رقم جديد للدولة في فئة الأشبال، وتحطيم الرقم القياسي السابق. وعبر أحمد محمد بن جمعة، رئيس مجلس إدارة النادي، خلال حضوره مراسم حفل تكريم أبطال النادي، عن فخره وتقديره لكل الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية والنتائج المشرفة التي حصل عليها أبطال النادي.

وقال: النادي يتطلع لتقديم جميع الإمكانات التي تعزز الرصيد الكبير من الألقاب والإنجازات التي تعد حصيلة ممتازة للجهود الكبيرة من إدارة النادي.

وأضاف جمعة، في حفل التكريم بحضور فهد عبدالله بن جمعة الطنيجي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة الرياضية وحمد محمد كاسين مشرف ألعاب القوى، أن ما تم تحقيقه في الفترة الماضية أكبر دليل على تنفيذ الخطة المقررة من قبل إدارة النادي بالوصول إلى النتائج إلى المستوى المطلوب في ظل توافر العناصر الجيدة والخامات الممتازة لدعم حظوظ النادي في تقديم الصورة المشرفة في جميع الأوقات والمناسبات.

وأضاف: «نشكر الجهود المبذولة من المعنيين بالأمور الفنية خصوصاً عزيز بيراك ومرزوق سبيت، ووصلنا إلى هذه المرحلة أيضاً بالعزيمة القوية للاعبين والرغبة في إظهار أفضل ما لديهم في الفترة الماضية، ونرجو أن تمضي الأمور إلى المستوى المطلوب من التوقعات في المواسم المقبلة بالرغبة العالية في تأكيد التطور الكبير الذي يشهده النادي، وثقتنا كبيرة في أننا لن نتأخر في الوصول إلى الأهداف المنشودة لأن النادي يضم أفضل المواهب الرياضية في الرياضات المختلفة، وهذا يعني أننا يمكن أن نحقق المطلوب».