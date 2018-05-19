سلطان بن أحمد يفتتح بطولة «الشارقة الرياضية» لكرة الصالات

عماد النمر (الشارقة)

افتتح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام بطولة الشارقة الرياضية لكرة قدم الصالات، مساء أمس بصالة نادي الشارقة الرياضي التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة، بحضور الشيخ صقر القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشباب، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام ومحمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي ومحمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وعامر الغيثي، مدير الفعاليات في قناة الشارقة الرياضية، وعدد من الشخصيات الرياضية، وممثلي المؤسسات الحكومية في الإمارة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام: «تلخص بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات سعي مؤسسة الشارقة للإعلام نحو ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، التي تدعونا إلى إتاحة الفرص أمام المواهب الشابة لتقدم ابداعاتها على أرض الواقع بما يخدم الواقع الرياضي الذي تعيشه الإمارة، ومن هذا المنطلق جاء تنظيم هذه البطولة التي استطاعت أن تكون منصة تستقطب خيرة اللاعبين الموهوبين على مستوى الدولة للتنافس الشريف في أجواء جماهيرية».

وتابع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: «ينسجم تنظيم البطولة مع استراتيجية المؤسسة في الترويج لإمارة الشارقة كوجهة رياضية حاضنة ومثالية لأكبر وأهم بطولات كرة قدم الصالات على مستوى الدولة، وهذا ما يعكس دورنا الاعلامي الشريك في نقل صورة مشرقة عن إمارة الشارقة، وتقديم محتوى تفاعلي مع الجماهير من أرض الواقع إلى المشاهدين للعالم بأسره».

ومن جانبه قال راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية: «وضعتنا البطولة ومنذ انطلاقتها أمام مشاهد كروية تبشر بمستقبل كبير يمتلكه كلّ اللاعبون الذين خاضوها وأسهموا في تصدير صورة تليق بواقع الرياضة في إمارة الشارقة ودولة الامارات، وهذا أمر نفخر به كوننا جزءا من هذا المشهد الرياضي الكروي الذي يتزيّن بقدوم شهر رمضان المبارك كلّ عام، حيث سعينا من خلاله للاستفادة من مقومات الشهر الكريم في تنظيم أحداث تستقطب الشباب الموهوب في مجال كرة قدم الصالات وإتاحة الفرصة لها لخوض منافسة شريفة على نيل اللقب». واستهلت افتتاحية البطولة بمنافسات فرق الناشئين، التي تقام للمرّة الأولى هذا العام، حيث التقى فريق ريتش تارجيت مع ناشئة واسط، وانتهى لصالح فريق ريتش تارجيت بواقع ستة أهداف مقابل هدفين، فيما جمع اللقاء الثاني فريقي البيان، وليدر سبورت في افتتاحية منافسات الكبار التي انتهت لمصلحة ليدر سبورت بواقع أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في لوحات كروية بدأتها البطولة بما يبشر بمواجهات من العيار الثقيل.

وتخلل افتتاح البطولة توزيع جوائز عينية قيمة على الجمهور الذي اكتظت به مدرجات الصالة التي شهدت تفاعلاً كبيراً مع الفرق المتنافسة، حيث أعلنت اللجنة عن تقديمها لباقة من الجوائز طيلة أيام المنافسات والتي تشتمل على هواتف ذكية وتذاكر سفر ومبالغ نقدية.

وتقام اليوم أربع مباريات، حيث يلتقي فريق إنذار مع الصقور، وفريق الأمل مع شرطة الشارقة، وكواترو مع البحري والنجوم مع الوطنية.