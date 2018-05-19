«أبوظبي جراند سلام» للجو جيتسو تنطلق 29 يوليو في طوكيو

أمين الدوبلي (أبوظبي)
أعلنت اللجنة المنظمة لجولات أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو عن موعد انطلاق النسخة الرابعة من البطولة يوم 29 يوليو المقبل من العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تقام الجولة الأولى على صالة أوتا جيمانيزيوم طوكيو، وهي المفتوحة أمام مشاركة كل الدول في مختلف الفئات المعتمدة، شاملة الناشئين من مواليد 2001 و2002 للحزامين الأبيض والأزرق، وللبالغين في 5 أحزمة هي الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود، وكذلك فئة الأساتذة 1 من مواليد 1988، وما قبلها في الأحزمة الخمس أيضاً، وفئة الأساتذة 2 في الأحزمة الخمس من مواليد 1982 وما قبلها، والأساتذة 3 من مواليد 1977 وما قبلها في 4 أحزمة فقط، وهي الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، والأساتذة 4 من مواليد 1972 وما قبلها في نفس الأحزمة الأربعة أيضاً.
وكان قد تم الإعلان على الموقع الرسمي للبطولة عن فتح باب التسجيل في أول مايو الماضي أمام كل الراغبين في المشاركة بهذه الجولة، وتم تحديد موعدين آخرين أحدهما للانتهاء من التسجيل المبكر وهو 27 يونيو المقبل، على أن يغلق باب التسجيل نهائياً في تاريخ 24 يوليو.
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وتكتسب جولات أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو قيمة مضافة، كونها تحتل المرتبة الثانية في نقاط التصنيف الدولي، حيث يحصل الفائز على المركز الأول فيها على 200 نقطة تضاف إلى رصيده في التصنيف السنوي العالمي المعتمد من قبل الاتحاد الإماراتي، والذي على ضوئه يتم اختيار أفضل لاعبي العالم المصنفين في جائزة أبوظبي العالمية السنوية، ومنحهم مكافآت مالية مجزية في احتفالية السجادة الحمراء، فيما يحصل اللاعب صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية في كل جولة من الجولات على 160 نقطة، والمركز الثالث على 120 نقطة، كما أن جولات أبوظبي جراند سلام من البطولات المؤهلة للمشاركة في عالمية أبوظبي للمحترفين.
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وقال: الجولة الثانية من جولات أبوظبي جراند سلام في النسخة الرابعة سوف تقام يومي 23 و 24 سبتمبر المقبل في مدينة لوس أنجلوس، وقد تم حجز الصالة، والاتفاق على كل التفاصيل، وفتح باب التسجيل لها أيضاً، وفي ظني أننا كلجنة منظمة نكتسب الخبرات عاماً بعد عام لتطوير المستوى الاحترافي في التنظيم، والتعرف أكثر على المدن المستضيفة ومد جسور التعاون مع شركاء جدد فيها بما يسهم للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، وتحقيق أهداف البطولة ومن بينها الدعاية والترويج للعاصمة أبوظبي باعتبارها عاصمة الجو جيتسو العالمي.
وعن موعد جولة موسكو في النسخة الجديدة قال طارق البحري: كان من المقرر لها أن تقام في شهر يناير من عام 2019، ولكننا الآن نراجع الموقف مع مسؤولي الاتحاد على ضوء بعض المقترحات والمستجدات، وسوف نقرر الموعد النهائي خلال الأسبوع الجاري، خاصة أننا لدينا شركاء منظمون هناك، ولا بد أن نطلعهم أولاً بأول على كل المعطيات، وفي ظني أن تلك الجولة سوف تكون إضافة مهمة للبطولة في نسختها الرابعة، وسوف تكون منصة لمشاركة عدد كبير من اللاعبين في تلك المنطقة التي كانت بحاجة ماسة إلى جولة من تلك الجولات المهمة، ولا سيما أن روسيا من الدول المتطورة في لعبة الجو جيتسو، والتي تحظى فيها تلك الرياضة بمكانة مرموقة.