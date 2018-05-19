«أبوظبي جراند سلام» للجو جيتسو تنطلق 29 يوليو في طوكيو

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أعلنت اللجنة المنظمة لجولات أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو عن موعد انطلاق النسخة الرابعة من البطولة يوم 29 يوليو المقبل من العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تقام الجولة الأولى على صالة أوتا جيمانيزيوم طوكيو، وهي المفتوحة أمام مشاركة كل الدول في مختلف الفئات المعتمدة، شاملة الناشئين من مواليد 2001 و2002 للحزامين الأبيض والأزرق، وللبالغين في 5 أحزمة هي الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود، وكذلك فئة الأساتذة 1 من مواليد 1988، وما قبلها في الأحزمة الخمس أيضاً، وفئة الأساتذة 2 في الأحزمة الخمس من مواليد 1982 وما قبلها، والأساتذة 3 من مواليد 1977 وما قبلها في 4 أحزمة فقط، وهي الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، والأساتذة 4 من مواليد 1972 وما قبلها في نفس الأحزمة الأربعة أيضاً.

وكان قد تم الإعلان على الموقع الرسمي للبطولة عن فتح باب التسجيل في أول مايو الماضي أمام كل الراغبين في المشاركة بهذه الجولة، وتم تحديد موعدين آخرين أحدهما للانتهاء من التسجيل المبكر وهو 27 يونيو المقبل، على أن يغلق باب التسجيل نهائياً في تاريخ 24 يوليو.

وكانت النسخة الأولى قد انطلقت في صيف 2015 من طوكيو، حينما كانت البطولة تقام من 4 جولات فقط هي طوكيو ولوس أنجلوس وريو دي جانيرو ولندن، فيما أصبحت 5 جولات اعتباراً من نسخة 2016 - 2017 بعد إضافة جولة أبوظبي في شهر يناير من كل عام، ومن المنتظر أن تضاف جولة أخرى في النسخة الرابعة لتصبح 6 جولات وهي جولة موسكو.

وتكتسب جولات أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو قيمة مضافة، كونها تحتل المرتبة الثانية في نقاط التصنيف الدولي، حيث يحصل الفائز على المركز الأول فيها على 200 نقطة تضاف إلى رصيده في التصنيف السنوي العالمي المعتمد من قبل الاتحاد الإماراتي، والذي على ضوئه يتم اختيار أفضل لاعبي العالم المصنفين في جائزة أبوظبي العالمية السنوية، ومنحهم مكافآت مالية مجزية في احتفالية السجادة الحمراء، فيما يحصل اللاعب صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية في كل جولة من الجولات على 160 نقطة، والمركز الثالث على 120 نقطة، كما أن جولات أبوظبي جراند سلام من البطولات المؤهلة للمشاركة في عالمية أبوظبي للمحترفين.

من ناحيته أكد طارق البحري، مدير جولات أبوظبي جراند سلام، أن البطولة ولدت قوية في عام 2016، على ضوء فكرتها وهدفها وأسلوب تنظيمها الاحترافي، وكذلك جوائزها الكبيرة، وأنها حافظت على قوة الدفع في تطورها حتى أصبحت أقوى بطولة في العالم بنظام الجولات، وأن أكبر دليل على ذلك هو تقدم عدد كبير من المدن الشهيرة في العالم بطلبات لاستضافتها، مشيراً إلى أنها في كل عام تشهد الجديد، وأنها أصبحت هدفاً رئيسياً ضمن أهداف اللاعبين المصنفين في العالم والذين يحرصون على المشاركة فيها إن لم يكن في كل الجولات ففي معظم الجولات، وأنه على ضوء هذه المعطيات فإن الأعداد المشاركة فيها في تزايد مستمر عاماً بعد عام، مما دفع اللجنة المنظمة إلى تحديد فئات المشاركة أكثر فأكثر، وإغلاق باب التسجيل أحياناً قبل الموعد المحدد عندما يتوفر العدد المطلوب، وأن كل هذه الأمور ساهمت في رفع مستوى المنافسة بكل جولة.

وقال: الجولة الثانية من جولات أبوظبي جراند سلام في النسخة الرابعة سوف تقام يومي 23 و 24 سبتمبر المقبل في مدينة لوس أنجلوس، وقد تم حجز الصالة، والاتفاق على كل التفاصيل، وفتح باب التسجيل لها أيضاً، وفي ظني أننا كلجنة منظمة نكتسب الخبرات عاماً بعد عام لتطوير المستوى الاحترافي في التنظيم، والتعرف أكثر على المدن المستضيفة ومد جسور التعاون مع شركاء جدد فيها بما يسهم للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، وتحقيق أهداف البطولة ومن بينها الدعاية والترويج للعاصمة أبوظبي باعتبارها عاصمة الجو جيتسو العالمي.

وعن موعد جولة موسكو في النسخة الجديدة قال طارق البحري: كان من المقرر لها أن تقام في شهر يناير من عام 2019، ولكننا الآن نراجع الموقف مع مسؤولي الاتحاد على ضوء بعض المقترحات والمستجدات، وسوف نقرر الموعد النهائي خلال الأسبوع الجاري، خاصة أننا لدينا شركاء منظمون هناك، ولا بد أن نطلعهم أولاً بأول على كل المعطيات، وفي ظني أن تلك الجولة سوف تكون إضافة مهمة للبطولة في نسختها الرابعة، وسوف تكون منصة لمشاركة عدد كبير من اللاعبين في تلك المنطقة التي كانت بحاجة ماسة إلى جولة من تلك الجولات المهمة، ولا سيما أن روسيا من الدول المتطورة في لعبة الجو جيتسو، والتي تحظى فيها تلك الرياضة بمكانة مرموقة.