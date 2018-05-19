«اقتصادية أبوظبي» تصادر 13.3 ألف قطعة مقلدة ومغشوشة

أبوظبي (الاتحاد)

صادرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، 13 ألفاً و286 قطعة مقلدة ومغشوشة، خلال تنفيذها نحو 44.5 ألف زيارة ميدانية على مستوى الإمارة، تشمل قطع غيار السيارات وأجهزة إلكترونية وملابس وأكسسوارات ومستحضرات تجميلية مقلدة ومغشوشة، مقابل 984 قطعة خلال الربع نفسه من عام 2017.

ونفذت الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري 420 حملة تفتيش على مستوى المناطق الثلاث لإمارة أبوظبي «أبوظبي والعين والظفرة» تتعلق بالغش التجاري ومحاربة الظواهر التجارية السلبية، موزعة على 235 حملة في أبوظبي و110 في الظفرة و75 حملة في العين، بزيادة نسبتها 105%، مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.

وحسب تقرير إدارة الحماية التجارية، فإن مركز أبوظبي للأعمال نفذ خلال الربع الأول من العام الجاري 22.3 ألف زيارة في أبوظبي و15 ألفاً في العين و7094 زيارة في منطقة الظفرة، مقارنة بـ 39.4 ألف زيارة خلال الربع نفسه من العام الماضي، بزيادة نسبتها 12.7%.

وأشار التقرير إلى أن مركز أبوظبي للأعمال، حرر خلال تنفيذ زيارات التفتيش والرقابة في الربع الأول من العام الجاري 2516 مخالفة، موزعة على 1546 مخالفة في أبوظبي و827 في العين و143 في الظفرة، مقابل 1794 مخالفة تم تحريرها خلال نفس الربع من العام الماضي، بزيادة نسبتها 40.2%.