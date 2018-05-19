جامع السلطان أحمد أكبر مسجد تاريخي في تركيا، بناه السلطان أحمد الأول مابين عامي 1609 و1616، ويشتهر باسم المسجد الأزرق نسبة إلى البلاط الأزرق الذي يزين حوائطه، حيث تغطي الجدران 21043 بلاطة خزفية، وقد أضفى لونها الأزرق على جو المسجد من الداخل.

وكان أول مسجد سلطاني يُبنى منذ أكثر من أربعمائة عاماً، حيث سحب السلطان أحمد أموالاً من خزانة الدولة لبناء المسجد، مقابل مسجد «آيا صوفيا» والذي كان في ذلك الوقت أكبر مسجد في استانبول، ويضم المسجد مقبرة للسلطان أحمد، ومدرسة للتعليم الديني ومستشفى للعجزة والمعاقين، وغيرها.