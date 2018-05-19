نشوى مصطفى: وقوفي أمام نغموش تجربة ثرية

أبوظبي (الاتحاد)

تخوض الفنانة نشوى مصطفى السباق الدرامي من خلال المسلسل الإماراتي «البشارة» الذي يعرض على شاشة تلفزيون أبوظبي أمام مجموعة من أبرز النجوم الإماراتيين على رأسهم الممثل الكوميدي جابر نغموش وأحمد صالح وياسر النيادي وصوغة، معبرة عن اعتزازها بوجودها الدائم في الأعمال الإماراتية التي ترى أنها أصبحت من أهم الإنتاجات في الوطن العربي.

وأكدت في حوارها مع «الاتحاد»، خلال تصوير دورها في أبوظبي، أن مشاركتها في بطولة أعمال إماراتية منذ عام 2006، أكسبها جمهور الإمارات والخليجي، الذي تعده جمهور كبير ومِؤثر جداً، لافتة إلى أنها استفادت من هذه المشاركات على المستويين العلمي والأدبي، خصوصاً أن العمل الإماراتي حالياً أصبح من أهم الإنتاجات في الوطن العربي، من حيث استخدام أحدث الأجهزة وتقنيات التصوير، وتوفير أماكن تصوير مجهزة بأحدث المعدات والأدوات المستخدمة في التصوير، إلى جانب الإنتاج الضخم للأعمال، والفكر الجديد من ناحية النصوص والإخراج.

تسويق وعرض

وترى نشوى أن ما ينقص الدراما الإماراتية من وجهة نظهرها، هو تسويقها وعرضها في مصر، وقالت: بدلاً من مشاهدة الأعمال الهندية والتركية والإسبانية، فمن الأفضل أن نشاهد الأعمال الدرامية العربية والخليجية الأخرى، فلا أعرف ما أسباب عدم عرض المسلسلات الإماراتية في مصر، ولكن هذا الأمر في غاية الأهمية، لاسيما أن سيفتح آفاق جديدة في إمكانية التعاون الفني المشترك بين صناع الدراما الإماراتيين والمصريين، متمنية أيضاً أن تزداد عملية مشاركة الفنانين الإماراتيين في أعمال مصرية.