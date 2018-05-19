أشهر طاهية على «فود نتوورك» العالمية آنا أولسون تعشق الحمص بالطحينة



تاريخ النشر: الأحد 20 مايو 2018 نسرين درزي (أبوظبي) تحدثت الطاهية ومقدمة البرامج العالمية آنا أولسون لـ«الاتحاد» خلال زيارة لها إلى الإمارات عن أهمية اللقاءات التي تجمعها بجمهورها من الذواقة تحضيراً لإطلاق أي موسم جديد. وذكرت الشيف أولسون الأشهر على قناة فوود نتوورك الأميركية، أنها تعشق النكهات الشرقية في الطهي وتدمجها مع وصفاتها الخاصة، وأكثر ما ترغب بإعداده لأسرتها طبق الحمص بالطحينة الذي تعتبره من أكثر المقبلات ضرورة على المائدة. وقالت إن الأصناف الشهية تعني استخدام المكونات الموسمية التي تتم زراعتها محلياً، كالهليون والطماطم والباذنجان التي تثمر في الصيف، والقرع في الخريف. ومن أسرار المهنة أنها تضيف الكثير من النكهات إلى المخبوزات مثل القرفة والهيل، وأنها قد لا توفق في وصفة جديدة تحضرها للمرة الأولى، وتكون النتيجة أنها تخفيها عن الأعين حتى لا يتذوقها أحد سواها. وهكذا فإن الوصفات التي تقدمها أمام الكاميرا تكون مضمونة وقد خضعت لتجارب وتعديلات مسبقة. وتعد آنا أولسون من أفضل الطهاة في العالم في مجال خبز الحلويات، ولديها مجموعة واسعة من كتب الطهي، وتقدم حالياً برنامج «اخبزوا مع آنا» يعرض أمام مشاهدي «فوود نتوورك الشرق الأوسط» يومياً في الساعة 5:00 مساء بتوقيت الإمارات، وبرنامج «استلهموا مع آنا» الذي يعرض للمرة الأولى في المنطقة يومياً الساعة 10:00 مساء. فطيرة ميرينغ الليمون مكونات العجينة: * كوب وربع الكوب طحين * ملعقة سكر ... المزيد