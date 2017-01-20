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النفـط يرتفع بعد تعهد المنتجين تقليص تخمة المعروض
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تاريخ النشر: الجمعة 20 يناير 2017

عواصم (وكالات)

صعد النفط من أدنى مستوى له في أسبوع بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية، إن الفجوة تتقلص بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية حتى قبل أن تتبلور تخفيضات الإنتاج التي تعهد بها أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المستقلون.

وتذبذبت أسعار النفط في العام الحالي مع تحول تركيز السوق من آمال بتقلص تخمة المعروض بفعل تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها أوبك والمنتجون المستقلون إلى مخاوف من أن تطغى زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي على هذا الخفض.

وبحلول الساعة 1015 بتوقيت جرينتش صعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 27 سنتا إلى 54.19 دولار للبرميل بعدما أنهى الجلسة السابقة على انخفاض 2.8%.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة بارتفاع 25 سنتاً إلى 51.33 دولار للبرميل بعد انخفاضه لأدنى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء عند 50.91 دولار للبرميل.

ومن المتوقع إعلان بيانات المخزونات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش. وتأجل إعلان البيانات يوماً بسبب عطلة عامة بالولايات المتحدة يوم الاثنين. ... المزيد
     
 

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