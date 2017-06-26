ابن بيه يدعو العلماء لوقفات مشهودة في مواجهة الإرهاب

أبوظبي (وام)

دعا معالي الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة العلماء والمفكرين ومختلف أطياف النخب وعموم الناس في الديار المسلمة، إلى الوقوف بحزم ويقين وعزم لا يفتر أو يلين في وجه النهج المنحرف والفكر الضال، الذي تمادى بغيه وجهالته، وتجاوز كل حدود اللبْس والإشكالات أو الخطل في التأويل والتعليل، وطعن روح الأمة بنصال الحقد الأسود والكراهية العمياء، مؤكدا أنه آن للعقلاء والحكماء أن يقولوا كلمتهم، ويقوموا بدورهم المنوط بهم شرعاً وعرفاً أخلاقياً وإنسانياً.

جاء ذلك في بيان صادر عن منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ومقره الرئيسي في أبوظبي على أثر تداعيات العنف والإرهاب، التي راحت في الآونة الآخيرة تضرب قلب الأمة وروح إيمانها خبط عشواء، حيث طالت سهام الغدر للمرة الثانية بعد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير بقاع الأرض، حرم الله، وقبلة المسلمين، البيت العتيق، مكة المكرمة.

واعتبر ابن بيه أن الإرهابيين بقتلهم النفس التي حرم الله في شهر رمضان وفي الحرم المكي الشريف ينتهكون حرمة المكان وحرمة الزمان وحرمة الإنسان، فيكشفون عن جهلهم ويظهرون زيغ منهجهم.