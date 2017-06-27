البرلمان الأوروبي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

بروكسل (وكالات)







دان 265 عضواً في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك، انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وقمع نظام طهران للأقليات والنساء، ودعمه للإرهاب في المنطقة، ودعوا إلى إدراج الحرس الثوري في القائمة السوداء، وفق ما نشره موقع «العربية نت».



وعبر النواب عن قلقهم البالغ إزاء ارتفاع عدد حالات الإعدام في إيران، حيث تم شنق أكثر من 3000 شخص خلال الولاية الأولى من «الرئيس المعتدل» حسن روحاني، بحسب البيان.

وأشار النواب إلى تقرير حقوقي جاء فيه، أن إيران وحدها نفذت 55% من جميع عمليات الإعدام المسجلة في العالم عام 2016 أكبر عدد من الإعدامات في العالم بمقارنة بنفوسها. كما أن إيران لا تزال تحتل المرتبة الأولى في إعدام السجناء الذين كانت أعمارهم دون 18 عاماً وقت اعتقالهم.

