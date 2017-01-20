بريطانيا تتبنى نموذجاً اقتصادياً تنافسياً مرناً كملاذ ضريبي

أبوظبي (الاتحاد)

توقع تقرير صدر أمس أن تلجأ بريطانيا الى تبني نموذج جديد يرتكز على الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة كملاذ ضريبي في حال واجهت خروجاً صعباً مع الاتحاد الأوروبي لتكون منطقة تنافسية جاذبة للأعمال والاستثمارات.

ولفت التقرير الصادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز، إلى أنه في حال حدث ذلك واتجهت بريطانيا الى استقلالية تامة مع الاتحاد الأوروبي ستتبنى نموذجاً مرناً وقابلاً للتطويع من أجل أن تكون منطقة تنافسية حرة قادرة على بناء خطوط واتفاقيات جديدة للاستفادة من مختلف الفرص مع كافة دول العالم.

ويشرح التقرير إلى أنه في ظل هذا الواقع يمكن أن تتحول بريطانيا الى بيئة استثمار جاذبة لرؤوس الأموال تتمتع بملاذات ضريبية وتسهيلات الى جانب توفير الخدمات بتكلفة أقل خاصة أن قطاع الخدمات يشكل 80% من الناتج المحلي الاجمالي وأن الخدمات المالية تشكل ركيزة هذا القطاع وفي حال تم تبني هذا النموذج الجديد من الممكن أن تكون عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي لها انعكاسات إيجابية وعلى عكس التوقعات.

ويشرح التقرير بأن النموذج الاقتصادي الحالي يعمل ضمن أطر وقوانين الاتحاد الأوروبي والتي تتضمن العديد من القيود التي لا تسمح للاقتصاد البريطاني أن يكون مستقلاً وقادراً على ممارسة النشاطات الحرة ولكن مع الخروج من الاتحاد ستعمل بريطانيا على هندسة قطاعاتها وتطويعها لتوفير بيئة أعمال مرنة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال الذين يتوقون الى الاستفادة من هذا النموذج وخاصة أن بريطانيا تتمتع بمكانة مالية عالمية تخولها أن تكون قادرة على الاستفادة القصوى من الانفتاح.