البحرين: قطر تتحمل التصعيد العسكري بإحضار الجيوش الأجنبية

أبوظبي (وكالات)

أكد وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، أمس الاثنين، أن أساس الخلاف مع قطر سياسي وأمني وليس عسكرياً، مبيناً أن قطر تتحمل التصعيد العسكري بإحضار الجيوش الأجنبية إلى أرضها.

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر» بالقول «أساس الخلاف مع قطر سياسي وأمني ولم يكن عسكرياً قط، إحضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر». ووصف وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، الأحد، تدخل بعض القوى الإقليمية في الأزمة مع قطر بالخاطئ.

وأشار في تلميح إلى تركيا وتصريحات الرئيس التركي الأخيرة رجب طيب أردوغان، إلى أن هذا التدخل خاطئ.

وكتب في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»: «تخطئ بعض القوى الإقليمية إن ظنت أن تدخلها سيحل المسألة، فمن مصلحة تلك القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم، والكفيل بحل أي مسألة طارئة». وكان أردوغان أعلن في تصريحات سابقة أن بلاده تؤيد قطر في رفض مطالب الدول الخليجية المقاطعة. واعتبر الدعوة لإغلاق القاعدة التركية في قطر عدم احترام لأنقرة، وفق تعبيره، فيما طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، تركيا بالتعقل، وعدم الانحياز لأي طرف في أزمة قطر مع دول خليجية وعربية.