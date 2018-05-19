«كعكة زفاف» هاري وماركل من الليمون والبيلسان

لندن (رويترز)
على مدى خمسة أيام، انهمك ستة خبازين في إعداد كعكة زفاف الأمير هاري على ميجان ماركل، حتى تظهر بمظهر يكسر كل الأعراف.
وتقام مراسم زواج الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث بالممثلة الأميركية ماركل اليوم السبت، في كنيسة القديس جورج، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر بقلعة وندسور.
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وقرر هاري وماركل كسر تقليد كعكة الفواكه واختارا بدلاً منها كعكة مصنوعة من الليمون وزهرة البيلسان مع الزبد المجمد ومكسوة بأزهار نضرة. وقالت بتاك إن الأمير وماركل اختارا الليمون والبيلسان رغبة منهما في الاستمتاع بنكهات في موسمها الفعلي.
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وقالت «إنه لشرف أن يُطلب مني ذلك لأنني أخبز منذ أن كنت طفلة صغيرة وهذا هو حلمي».