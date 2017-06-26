ملياردير روسي يشتري «هولاند آند باريت»

لندن (أ ف ب)







اشترى الملياردير الروسي ميخائيل فريدمان، شركة «هولاند آند باريت» البريطانية للمنتجات والمأكولات الصحية لقاء 1.8 مليار جنيه استرليني (نحو ملياري يورو)، بحسب ما أعلن صندوق الاستثمارات الذي يملكه.



وأعلن فرع «ال 1 ريتيل» التابع لشركة «ليتر وان» القابضة التي يملكها فريدمان، أنه اشترى «هولاند آند باريت» من شركة «نايتشرز باونتي» الأم التي تملكها شركة الأسهم الأميركية «كارلايل». وصرح ستيفن دوشارم، الشريك الإداري في «ليتر وان»، أن «هولاند آند باريت رائد في سوق البيع بالتجزئة للمواد الصحية، وسجل نمواً جيداً في أسواق أوروبية وعالمية أخرى». وتعتبر «هولاند آند باريت» أكبر سلسلة للمواد الغذائية الصحية في أوروبا مع أكثر من 1500 متجر و4200 موظف.