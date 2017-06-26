«عالم مدهش» يستقبل زوار العيد بالعروض الحية

دبي (الاتحاد)
استقبل «عالم مدهش» الزوار القادمين من مختلف أرجاء العالم للاحتفال بعيد الفطر المبارك من خلال يوم حافل بالمغامرة والتشويق. وسيتمتع الأطفال خلال الموسم الحالي من «عالم مدهش» بمجموعة مميزة من الألعاب المشوقة والمغامرات، فضلاً عن مجموعة من العروض الحية التي يقدمها عدد من أبرز الشخصيات المحببة، وحديقة المأكولات التي تمت إضافتها حديثاً، إلى جانب العديد من المرافق الترفيهية التي تثري تجربة الزوار.
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ويستضيف برنامج «عالم مدهش» خلال الأيام المقبلة النجم العربي تامر حسني. وسيثري حضوره البرنامج الحافل للحديقة الترفيهية المغطاة، وذلك يوم 29 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، حيث ستتاح الفرصة للجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات للقائه والتفاعل معه، وذلك عقب إطلاقه لفيلمه الجديد «تصبح على خير».
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وأضافت غباش: «لقد شهد (عالم مدهش) خلال 18 عاماً تطوراً لافتاً جعل منه محطة ترفيهية متكاملة ترتكز على توفير التجارب المرحة للأطفال وكل أفراد العائلة. وتتلاقى الألعاب بالترفيه والتثقيف في (عالم مدهش)، إلى جانب زيارات أبرز المشاهير. بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه التجربة للزوار فرصة التفاعل الافتراضي مع أبرز الأبطال والشخصيات السينمائية المحببة».