«عالم مدهش» يستقبل زوار العيد بالعروض الحية

دبي (الاتحاد)







استقبل «عالم مدهش» الزوار القادمين من مختلف أرجاء العالم للاحتفال بعيد الفطر المبارك من خلال يوم حافل بالمغامرة والتشويق. وسيتمتع الأطفال خلال الموسم الحالي من «عالم مدهش» بمجموعة مميزة من الألعاب المشوقة والمغامرات، فضلاً عن مجموعة من العروض الحية التي يقدمها عدد من أبرز الشخصيات المحببة، وحديقة المأكولات التي تمت إضافتها حديثاً، إلى جانب العديد من المرافق الترفيهية التي تثري تجربة الزوار.



وتم تقسيم النشاطات المنظمة خلال الموسم الحالي إلى أربعة أركان، وذلك بهدف تعزيز التنوع من خلال توفير عدة خيارات لإرضاء كل الأذواق، وتشمل هذه الأركان «الطريق إلى المستقبل»، وهو ركن مبتكر لجولة عبر المستقبل من خلال أجهزة ومنصات تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي، وورش عمل هادفة ومسلية، وغيرها من الأنشطة المشوقة. وركن «مسرح المدينة» المركز الترفيهي الذي يضم أفضل العروض الدولية والمحلية، بالإضافة إلى شخصية «مدهش» التي تستقبل وترحب بالضيوف، وتوفر لهم أجمل أوقات التسلية كما جرت العادة. وركن «الرجوع إلى الطبيعة» المعني بالطبيعة والبيئة الخارجية، ولكن من الداخل، وأخيراً ركن «شارع التسلية» الذي يتيح القيام بتجارب مثيرة لاستكشاف وتجديد روح الطفولة في داخلك.

ويستضيف برنامج «عالم مدهش» خلال الأيام المقبلة النجم العربي تامر حسني. وسيثري حضوره البرنامج الحافل للحديقة الترفيهية المغطاة، وذلك يوم 29 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، حيث ستتاح الفرصة للجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات للقائه والتفاعل معه، وذلك عقب إطلاقه لفيلمه الجديد «تصبح على خير».



وقالت سهيلة غباش، مدير إدارة الفعاليات، مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «شهدت فعاليات (عالم مدهش) إقبالاً مميزاً خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، ونستعد الآن لاستضافة النجم تامر حسني الذي يتوقع أن يسهم حضوره في استقطاب عدد أكبر من الجمهور، حيث ستتاح الفرصة للعائلات والأطفال ووسائل الإعلام للقائه شخصياً».

وأضافت غباش: «لقد شهد (عالم مدهش) خلال 18 عاماً تطوراً لافتاً جعل منه محطة ترفيهية متكاملة ترتكز على توفير التجارب المرحة للأطفال وكل أفراد العائلة. وتتلاقى الألعاب بالترفيه والتثقيف في (عالم مدهش)، إلى جانب زيارات أبرز المشاهير. بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه التجربة للزوار فرصة التفاعل الافتراضي مع أبرز الأبطال والشخصيات السينمائية المحببة».