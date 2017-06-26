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بواقع 159 ملياراً من أصل 510 مليارات درهم

الإمارات تستحوذ على ثلث مساهمة «السفر والسياحة» في الناتج المحلي الخليجي
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تاريخ النشر: الثلاثاء 27 يونيو 2017

رشا طبيلة (أبوظبي)


تستحوذ دولة الإمارات على ثلث إجمالي مساهمة قطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإجمالي الخليجي، بواقع 159.1 مليار درهم من أصل 510.1 مليار درهم بحصة 31%، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.
وبلغت المساهمة المباشرة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الخليجي العام الماضي 188.7 مليار درهم (51.4 مليار دولار)، أي بنسبة 3.7% من إجمالي الناتج المحلي الخليجي، وتوقع المجلس أن تنمو مساهمة قطاع السفر والسياحة الخليجي بنسبة 3.8% في العام 2017، و4.6% سنوياً حتى 2027 لتبلغ قيمتها308.1 مليار درهم (83.9 مليار دولار)، في وقت بلغت المساهمة المباشرة للقطاع بالناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 68.5 مليار درهم خلال العام الماضي، بحصة 5.2%، ومن المتوقع أن تنمو 3.2% العام 2017 إلى 70.7 مليار درهم، و5.1% سنوياً حتى 2027 ليصل إلى 116.1 مليار درهم. وتبلغ حصة الإمارات من إجمالي المساهمة المباشرة لقطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الخليجي 36%.

وأشار مجلس السفر والسياحة العالمي، إلى أن حجم المساهمة المباشرة وغير المباشرة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الخليجي بلغ 510.1 مليار درهم (138.9 مليار دولار) العام الماضي، بنسبة 10.1% من إجمالي الناتج الخليجي، ومن المتوقع أن ينمو 5.4% العام الجاري. و4.9 % سنوياً حتى 2027 ليصل إلى 867.5 مليار درهم (236.2 مليار دولار).
وارتفع حجم إنفاق السياح في دول الخليج ليصل إلى 211.9 مليار درهم ( 57.7 مليار دولار العام الماضي)، وسط توقعات بأن ينمو 4.8% العام الجاري، و5.2 % سنوياً حتى 2027، بينما بلغ حجم إنفاق السياح في دولة الإمارات 109.8 مليار درهم العام الماضي، بحصة بلغت 51% من إجمالي إنفاق السياح في دول الخليج، ومن المتوقع أن ينمو إنفاق السياح بالدولة 3.3% العام الجاري، و5% سنوياً حتى 2027.

أما حجم الاستثمارات في قطاع السفر والسياحة، فبلغ في دول الخليج 142.8 مليار درهم ( 38.9 مليار دولار ) العام الماضي، بنسبة 9.1% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة، مع توقعات بأن ينمو 8% العام الجاري و6.8% حتى 2027 ليصل إلى 296.4 مليار درهم (80.7 مليار دولار). في حين بلغ حجم استثمارات القطاع في الإمارات، 26.2 مليار درهم العام الماضي، بنسبة 7% من إجمالي الاستثمارات، ومن المتوقع استقرار حجم استثمارات القطاع بالدولة في العام الجاري عند 26.2 مليار درهم، وأن يرتفع بنسبة 11% سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة.

وفيما يتعلق بقطاع التوظيف خليجياً، ساهم قطاع السفر والسياحة مباشرة في توفير 1.1 مليون وظيفة في دول الخليج العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو 1% العام الجاري، و2.2% حتى 2027، بينما بلغت المساهمة غير المباشرة للقطاع في مجال التوظيف 2.3 مليون وظيفة، ومن المتوقع أن تنمو 2% العام الجاري و2.4% في 2027.

ويتوقع الخبراء أن تستقبل الإمارات العام الجاري 19.1 مليون سائح دولي، مقارنة مع أكثر من 15 مليون سائح دولي العام الماضي، صعوداً إلى 31.1 مليون سائح بحلول 2027.

     
 

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