الوصل يلتزم السقف في تعاقده مع العزيزي

معتصم عبدالله (دبي)







التزمت شركة الوصل لكرة القدم سقف الرواتب في تعاقدها الجديد مع مدافع العين سالم جمعة العزيزي، بعد توقيعه عقداً لثلاثة مواسم، ويأتي انتقال العزيزي (24) عاماً في صفقة انتقال حر للاعب لانتهاء عقده مع ناديه السابق في 30 يونيو الحالي.



وأكدت مصادر قريبة من اللاعب عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن وصول قيمة الصفقة إلى مبلغ ثلاثة ملايين درهم، والتزام نادي الوصل بالسقف المحدد في التعاقد مع اللاعبين والذي لا يتجاوز الـ600 ألف درهم سنوياً، ومرت صفقة انتقال العزيزي بأكثر من منعطف قبل أن تصل للنهايات السعيدة بعد رفع إدارة الأصفر عرضها الأول للتعاقد مع اللاعب إلى ثلاثة مواسم بدلاً من عامين.

ومثل انضمام العزيزي، لصفوف الوصل التعاقد الثاني للإمبراطور استعداداً للموسم الجديد 2017- 2018، بعد الأول بالتعاقد مع اللاعب الشاب محمد سرور المنتقل من صفوف الشارقة بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في أعقاب توقيع عقد لمدة ثلاثة مواسم، وكان الأخير شارك بصورة منتظمة في تدريبات الأصفر نهاية الموسم الماضي.



ويعد الوصل المحطة الثانية في مشوار المدافع الشاب سالم العزيزي، الذي تدرج في فرق المراحل السنية بالعين وصولاً للفريق الأول، حيث خاض مع «الزعيم» 8 مباريات في دوري الخليج العربي للمرة الأولى في الموسم الماضي بعدما ما منحه الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين فرصة المشاركة في أعقاب تألقه مع الرديف.

وعبر العزيزي، عن سعادته بالتعاقد مع الوصل بعد انتهاء مشواره مع العين، وقال: «أتطلع إلى خوض تجربة جديدة مع الوصل صاحب القاعدة الجماهيرية العريضة، ولن أنسى شكر إدارة وجمهور العين على الفترة التي قضيتها مع فرق النادي في السنوات الماضية وصولاً للفريق الأول.



من جهته، جدد الوصل نفي استئناف مفاوضات النادي للتعاقد مع اللاعب محمد يوسف حارس مرمى الشارقة، وأكد مصدر مسؤول أن إدارة النادي لم تفكر في إحياء مفاوضاتها السابقة بعد عدم التوصل إلى صيغة اتفاق مالي مرضية بين الطرفين، وعلمت «الاتحاد» أن الحارس يوسف غالى في طلباته المالية المقدمة لإدارة الوصل والتي تلتزم بدورها بميزانية محددة.



ويترقب الوصل، انضمام محترف برازيلي رابع في خانة الارتكاز ليكمل عقد أجانب الفريق الأربعة، بديلاً لسيرجينهو لاعب وسط الفريق السابق والذي انتهى عقد إعارته بنهاية الموسم الماضي بعد انتقاله إلى صفوف الوصل في «الميركاتو» الشتوي بديلاً للبرتغالي هيلدر باربوسا، بجانب سعي إدارة النادي تدعيم صفوف الفريق بعدد من العناصر على مستوى خطي الدفاع والوسط.