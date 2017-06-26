نهيان بن مبارك يشيد بدور متطوعي «الإمارات للسيارات»

أبوظبي (الاتحاد)

استعانت أذربيجان بخبرات الإمارات في تنظيم وإدارة مجريات بطولة «الفورمولا- 1»، حيث شارك فريق من متطوعي نادي الإمارات للسيارات في تنظيم سباق الجائزة الكبرى للفورمولا- 1، الذي جرت أحداثه في العاصمة الأذربيجانية باكو من 23 إلى 25 يونيو الجاري.

وقام نادي الإمارات للسيارات بتقديم خبرته الطويلة ومعرفته الواسعة في مجال رياضة السيارات للجهة المنظمة للبطولة في باكو، وساهم متطوعو النادي في تقديم الدعم النوعي للسباق، نتيجة لما يتمتع به فريق العمل من خبرات طويلة ومهارات عالية بدأت منذ سباق أبوظبي للفورمولا-1 في عام 2009، الأمر الذي مكنهم من الإسهام في تنظيم السباقات في الجولات المحلية والخارجية على حد سواء، وبشكل سنوي.

وضم فريق متطوعي نادي الإمارات للسيارات في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أذربيجان 27 مشاركاً، من بينهم 16 مشاركاً متخصصاً في مجال الإنقاذ، بالإضافة إلى المتخصصين في مجالات الدعم الأخرى المطلوبة في محيط الحلبة.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، بالمشاركة الفاعلة لدولة الإمارات في دعم سباق الجائزة الكبرى للفورمولا- 1 في أذربيجان، وجهود الكوادر المتطوعة من نادي الإمارات للسيارات والذين يمثلون الإمارات في تنظيم السباقات العالمية، ويساهمون في تعزيز مكانتها في نقل المعرفة، وتعاونهم الذي يثمر عن نجاحات جديدة في مسيرتهم التطوعية المتميزة.

وثمن معاليه، الجهود المبذولة من قبل القائمين على تدريب وصقل مهارات المتطوعين من نادي الإمارات للسيارات، والتي أثمرت عن نتائج طيبة في مجال تطوير رياضة السيارات، وساهمت في وصولها إلى مستوى عالمي من حيث الإدارة والتنظيم، وأصبحت مثالاً يحتذى به في تنظيم الأحداث العالمية في الدول الأخرى.