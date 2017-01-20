«الجولة الإماراتية للسيارات الكهربائية» تشارك في القمة

دبي (الاتحاد)

تشارك الجولة الإماراتية للسيارات الكهربائية (Emirates EVRT) في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017 التي يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض في إمارة أبوظبي من 16 إلى 19 يناير الجاري، ضمن جناحها الخاص لتسليط الضوء على أفضل تقنيات السيارات الكهربائية وأبرز الجهود التي تبذلها الدولة على صعيد الاستدامة.

ويستعرض فريق جولة الإمارات للسيارات الكهربائية، الذي يشغل المنصة رقم 8440 في القاعة رقم 8، السيارات الكهربائية الثلاث التي أنتجتها 3 شركات مختلفة، والمزمع استخدامها في الجولة التي ستقطع مسافة 700 كيلومتر عبر الإمارات السبعة من 29 يناير حتى 1 فبراير 2017، كما ستتيح القمة للزوار فرصة الفوز بتجربة لقيادة السيارات الكهربائية عبر مسابقة التقاط الصور لها ولمنصة الجولة الإماراتية للسيارات الكهربائية ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام وسم الهاشتاج #EVRT.

وتحدثت بيا إلشمور، مديرة تطوير الأعمال في الجولة العالمية للسيارات الكهربائية عن المشاركة معبرةً عن أهمية حضور السيارات الكهربائية في القمة لهذا العام لتوعية الجمهور بالخصائص الأساسية التي تتمتع بها هذه السيارات. وقالت بيا: «نشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017 في أبوظبي لأن لدينا رغبة حقيقية في مساعدة الناس لاتخاذ القرار الصائب باستخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة والجهد والوقت، ولأننا مؤسسة عالمية فنحن نقوم بجولات عالمية في لندن وأوروبا باستخدام السيارات الكهربائية، وفي نهاية الشهر الحالي سنقوم بالجولة الإماراتية للسيارات الكهربائية، تتبعها جولات مستقبلية في أوروبا والصين والهند وغيرها من بلدان العالم، ويسعدنا أن لدينا عدة شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة مع العديد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة أذكر منها مدينة دبي المستدامة وشركة إنجي الراعية للجولة».