الظفرة يغلق ملف التعاقدات مع «المواطنين»

سامي عبدالعظيم (أبوظبي)







أكمل نادي الظفرة، جميع الترتيبات الخاصة بالتجمع الداخلي والفحوص الطبية للاعبين في 10 يوليو المقبل، ضمن الخطة المقررة لدخول أجواء المعسكر الإعدادي في ألمانيا، خصوصاً أن النادي نجح في حسم ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب أخيراً، بعد الإعلان عن صفقة البرازيلي ألتون الميدا، لاعب الجزيرة السابق، ليصبح اللاعب الرابع مع المغربيين عادل هرماش، وعصام العدوة، والمهاجم العراقي مهند عبدالرحيم، في حين أن النادي في طريقه لغلق ملف التعاقدات أيضاً مع اللاعبين المواطنين، إثر ضم المدافع أحمد يسلم لاعب نادي الإمارات، ليصبح اللاعب السادس مع زميليه الحارس إبراهيم عبدالله، وعلي الرشيد النقبي لاعب المحور، إلى جانب ثنائي كلباء ياسر عبدالله وخالد إبراهيم، والمهاجم الدولي سعيد الكثيري.



وقال أحمد عمران القبيسي، نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، إن النادي لا يفكر في الوقت الحالي بالتعاقد مع لاعب مواطن، واكتفى باللاعبين الذين نجح في الحصول على خدماتهم أخيراً من أندية عدة، موضحاً أن مسؤولي النادي في إطار متواصل من التشاور لتهيئة الأجواء المطلوبة أمام اللاعبين في التجمع الداخلي لإجراء الفحوص الطبية، والاستعداد للسفر إلى ألمانيا بالرغبة القوية في التحضير الجيد لخوض التحدي الذي ينتظر الفريق في الموسم الجديد، ومتابعة مرحلة النتائج الإيجابية التي وضعت الظفرة أمام موسم محتشد بالنجاح الفني من خلال النتائج الممتازة، رغم أن الفريق افتقد جهود عناصر جيدة.

وحول نجاح النادي في إدارة المفاوضات مع مسؤولي الهلال السعودي في موضوع اللاعب عمر خريبين، قال أحمد عمران: «حرصنا على مصلحة الفريق في هذا الموضوع والأمور مضت حسب الترتيبات المقررة، والكفاءة الكبيرة التي كانت حاضرة على صعيد المفاوضات مع الهلال السعودي تحسب لمسؤولي النادي، ولم نقصد على الإطلاق التأخير في حسم الأمور، وكان هدفنا الوصول إلى أفضل درجة تحقق مصلحة النادي، ونتمنى أن نتابع هذا النجاح على الصعيد الإداري في الفترة المقبلة، بما يحقق التطلعات المرجوة التي تعزز الحضور المشرف للظفرة في الإطار الفني على غرار الفترة الماضية».