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«مصدر»: النتائج الأولية لمشروع تحلية المياه في غنتوت نهاية العام
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تاريخ النشر: الجمعة 20 يناير 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

توقع محمد عبد القادر الرمحي، مدير إدارة الأصول والهندسة والعمليات في «مصدر»، إصدار النتائج الأولية للمرحلة التشغيلية لمشروع لتحلية المياه التجريبي الذي تنفذه في منطقة غنتوت بأبوظبي، بالاعتماد على الطاقة المتجددة، نهاية العام الحالي.

وقال الرمحي لـ «الاتحاد» «مع انتهاء البرنامج نهاية العام، سيتم إعداد وتقديم التوصيات المقترحة، ومنها إمكانية إنشاء شركات استثمارية بالشراكة مع الشركات التي ستقدم أفضل النتائج للبرنامج التجريبي، لتبدأ بذلك مرحلة التشغيل التجاري للمشروع».

وتم إطلاق المشروع التجريبي لتحلية المياه في غنتوت نهاية 2015، باستخدام أربع تقنيات فريدة، تقدم حلولاً مجدية تجارياً، وفعالة من حيث كفاءة استهلاك الطاقة في عملية تحلية المياه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 1500 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، تكفي لتلبية متطلبات نحو 500 منزل.

وقامت «مصدر» عقب الإعلان عن البرنامج عام 2013، بعقد شراكات مع أربع شركات رائدة عالمياً في هذا القطاع، وهي أبينجوا، وسويز، وسيديم (فيوليا)، وتريفي سيستمز، لتطبيق التقنيات الأكثر تطوراً وابتكاراً في قطاع تحلية المياه، وذلك كخطوة أساسية لتحقيق أمن المياه، والحد من استهلاك الطاقة في هذا القطاع.

وذكر الرمحي أن البرنامج التجريبي، والذي تم تمويله من حكومة أبوظبي، لوضع ما وصلت إليه التكنولوجيا، في صناعة التحلية، ووضعها قيد الاختبار في الظروف البيئية بمناخ دولة الإمارات للتأكد من كفاءتها وجدارتها، بهدف تطبيقها على نطاق تجاري واسع النطاق. ... المزيد
     
 

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