رئيس الدولة يتقبــل تهاني الحكام وأوليـاء العهود بعيد الفطر السعيد

أبوظبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر البطين، صباح أمس، إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
فقد استقبل صاحب السمو رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.
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وتقدم أصحاب السمو حكام الإمارات إلى صاحب السمو رئيس الدولة بصادق التهاني والأمنيات بهذه المناسبة السعيدة، وأن يعيدها على سموه وعلى دولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.
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وتقدم سموهم إلى صاحب السمو رئيس الدولة بصادق التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة السعيدة، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وتقبل صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، التهاني والتبريكات من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.