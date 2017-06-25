رئيس الدولة يتقبــل تهاني الحكام وأوليـاء العهود بعيد الفطر السعيد

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر البطين، صباح أمس، إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

فقد استقبل صاحب السمو رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد مع إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وتقدم أصحاب السمو حكام الإمارات إلى صاحب السمو رئيس الدولة بصادق التهاني والأمنيات بهذه المناسبة السعيدة، وأن يعيدها على سموه وعلى دولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

كما تقبل صاحب السمو رئيس الدولة التهاني بهذه المناسبة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

وتقدم سموهم إلى صاحب السمو رئيس الدولة بصادق التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة السعيدة، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتقبل صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، التهاني والتبريكات من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.