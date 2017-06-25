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ضمن التجارب المحلية المؤهلة لبطولة العالم

ماكلويد يحطم الرقم الجامايكي في سباق 110 أمتار حواجز
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تاريخ النشر: الإثنين 26 يونيو 2017

كينجستون (أ ف ب)

حطم البطل الأولمبي الجامايكي عمر ماكلويد الرقم القياسي لبلاده في سباق 110 م حواجز، بتسجيله 12.90 ثانية ضمن التجارب المحلية المؤهلة إلى بطولة العالم في ألعاب القوى.

وأكد حامل ذهبية هذا السباق في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أنه سيضع نصب عينيه في الأسابيع المقبلة تحطيم الرقم القياسي العالمي (12.80 ثانية) الذي يحمله الأميركي أريس ميريت، قبل انطلاق بطولة العالم في لندن أغسطس المقبل.

أضاف: «لم أحطم هذا الرقم، لذا سأسعى إلى ذلك المرة المقبلة»، علماً بأنه سيشارك في لقاءين بباريس وبودابست قبل بطولة العالم.

وحطم ماكلويد (23 عاماً) الرقم القياسي الجامايكي السابق البالغ 12.94 ثانية، والذي كان مواطنه هانسل بارشمانت قد حققه في باريس عام 2014.

ويقدم ماكلويد أداءً جيداً في الموسمين الأخيرين، إذ أحرز لقب بطولة العالم المقامة داخل قاعة والذهبية الأولمبية بفارق أشهر فقط. ... المزيد
     
 

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