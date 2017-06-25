الظفرة يتعاقد مع ألميدا لموسم واحد

سامي عبدالعظيم (أبوظبي)

تعاقد الظفرة مع المهاجم البرازيلي ألتون ألميدا، لاعب الجزيرة السابق لموسم واحد في خطوة تهدف لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، ليصبح الأجنبي الرابع في صفوف الفريق مع اللاعبين المغربيين عادل هرماش وعصام العدوة والعراقي مهند عبدالرحيم.

ويسعى الظفرة الطامح للمحافظة على المستوى الفني المتطور في دوري الخليج العربي، إلى تعزيز حضوره القوي في الموسم الجديد وتقديم المردود الإيجابي، وذلك للمنافسة على أفضل النتائج، خصوصاً أن الفريق أمام تحدٍّ كبير بعد الاستغناء أخيراً عن مهاجمه السوري، عمر خريبين لمصلحة الهلال السعودي.

وكان الظفرة تعاقد مع 7 لاعبين في الفترة الماضية لدعم صفوفه، هم علي الرشيد النقبي، إبراهيم عبدالله، أحمد يسلم من نادي الإمارات، سعيد الكثيري من نادي العين، خالد إبراهيم وياسر عبدالله من اتحاد كلباء، والعراقي مهند عبدالرحيم من نادي الزوراء العراقي، في حين أثار إعلان صالح بن جذلان المزروعي، رئيس مجلس إدارة النادي عبر الموقع الرسمي، عن نجاح النادي في التعاقد مع موهبة عربية، علامات استفهام عدة حول طبيعة الخطوة وتفسيرها لأن عقد الأجانب اكتمل بضم البرازيلي ألميدا، وهو ما يفتح الباب أمام تكهنات عدة حول حقيقة ما يجري ويتم الترتيب له داخل النادي بعد الانتهاء من صفقة خريبين مع الهلال السعودي.

يذكر أن نادي الظفرة سيبدأ تجمعه الداخلي في 10 يوليو المقبل بالفحوصات الطبية التي تمهد الطريق لبداية مرحلة الإعداد الأولى بإشراف المدرب السوري محمد قويض في أبوظبي، قبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي في ألمانيا في الأسبوع الثالث من الشهر ذاته، إذ يخطط الجهاز الفني لخوض تجارب ودية قوية تساعده على تجهيز اللاعبين لخوض الموسم المقبل بالرغبة العالية في المنافسة على أفضل النتائج.