الظفرة يتعاقد مع ألميدا لموسم واحد

سامي عبدالعظيم (أبوظبي)
تعاقد الظفرة مع المهاجم البرازيلي ألتون ألميدا، لاعب الجزيرة السابق لموسم واحد في خطوة تهدف لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، ليصبح الأجنبي الرابع في صفوف الفريق مع اللاعبين المغربيين عادل هرماش وعصام العدوة والعراقي مهند عبدالرحيم.
ويسعى الظفرة الطامح للمحافظة على المستوى الفني المتطور في دوري الخليج العربي، إلى تعزيز حضوره القوي في الموسم الجديد وتقديم المردود الإيجابي، وذلك للمنافسة على أفضل النتائج، خصوصاً أن الفريق أمام تحدٍّ كبير بعد الاستغناء أخيراً عن مهاجمه السوري، عمر خريبين لمصلحة الهلال السعودي.
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يذكر أن نادي الظفرة سيبدأ تجمعه الداخلي في 10 يوليو المقبل بالفحوصات الطبية التي تمهد الطريق لبداية مرحلة الإعداد الأولى بإشراف المدرب السوري محمد قويض في أبوظبي، قبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي في ألمانيا في الأسبوع الثالث من الشهر ذاته، إذ يخطط الجهاز الفني لخوض تجارب ودية قوية تساعده على تجهيز اللاعبين لخوض الموسم المقبل بالرغبة العالية في المنافسة على أفضل النتائج.