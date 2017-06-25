منتخب الكاراتيه يعود للتدريبات بعد 24 ساعة راحة

علي معالي (دبي)

يعود منتخب الكاراتيه إلى معسكره التدريبي في فندق نادي الوصل استعداداً للسفر يوم بعد غدٍ إلى كرواتيا للمشاركة في بطولة كأس الشباب العالمي، حيث يمثلنا في هذا الحدث العالمي الكبير الشقيقان سهيل وفاطمة سالم خصيف، وهي بطولة ضمن 3 بطولات رسمية معتمدة ضمن أجندة الاتحاد الدولي مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب التي ستقام في بيونس آيرس بالأرجنتين، وكان المنتخب قد حصل على راحة فقط أول أيام عيد الفطر، على أن يعود اليوم للتدريب حتى موعد السفر بعد غد.

وقال حميد شامس عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات: «ستكون البطولة المقبلة في كرواتيا وبعدها في إسبانيا خلال أكتوبر المقبل، حيث المشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب تحت 21 سنة، ثم تصفيات القارة الآسيوية في 2018، فرصة مثالية لتجميع أكبر عدد من النقاط، خاصة أن تجميع النقاط في هذه البطولات العالمية هو المؤشر الأساسي للمشاركة في أولمبياد الشباب، وهدفنا أن نقوم بتجميع النقاط المؤهلة من خلال هذا الثنائي الذي نمنحه الثقة الكاملة في تمثيل وتشريف الكاراتيه الإماراتي في هذه المحافل الثلاثة على أمل الوجود في الحدث العالمي الكبير في الأرجنتين».

وأضاف: «سوف يسافر مع هذا الثنائي المدرب المواطن جابر جاسم، ومدة البطولة 4 أيام فقط، وسيكون له دوره الكبير معهما، وعقب انتهاء البطولة في كرواتيا سيعودون مجدداً للتدريبات بالوصل استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية في كازاخستان».

وقال حميد شامس: «المنتخب انتظم في معسكر داخلي وشارك خلال الفترة الماضية في بطولة رمضانية جرت في أكاديمية شرطة الشارقة، ثم الانتظام في معسكر داخلي بنادي الوصل، وتم تعريف اللاعبين القوانين الجديدة في اللعبة من كل جوانبها التحكيمية والفنية حتى يكونوا على دراية كاملة باللوائح الجديدة في عالم الكاراتيه».