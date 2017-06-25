منتخب السنوكر يشارك في آسيوية الـ6 كرات

دبي (الاتحاد)

تغادر بعثة منتخبنا الوطني للسنوكر البلاد مساء اليوم، متوجهة إلى قرغيزستان للمشاركة في البطولة الآسيوية للسنوكر 6 كرات فردي وفرق والمؤهلة لبطولة آسيا للمحترفين، التي ستقام في تايلاند، ويمثل منتخبنا محمد شهاب ومحمد الجوكر وعبدالرحمن الشامسي، ويضم الوفد أيضاً المدرب بلال موجان، والإعلامي سلطان الملا، وتنطلق منافسات البطولة يوم بعد غدٍ وتستمر حتى يوم 5 يوليو المقبل.

ويشارك في البطولة عدد كبير من الدول الآسيوية من بينها جميع الدول الخليجية ما عدا عمان، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية في قارة آسيا، منها سوريا والعراق بالإضافة إلى بقية دول القارة، الصين وهونج كونج وتايلاند وباكستان وأفغانستان بالإضافة إلى الدولة المستضيفة للحدث الآسيوي.

ويدفع منتخبنا عن حظوظه في الفوز بالصدارة والحصول على المركز الأول والحفاظ على الصدارة الآسيوية خاصة أن منتخبنا سبق له أن حقق الميدالية الذهبية للفردي وهي الميدالية التي حققها بطلنا محمد مصطفى شهاب لاعب منتخب السنوكر، بذهبية فردي الكرات الست ضمن بطولة آسيا للسنوكر والبلياردو المجمعة، التي أقيمت العام الماضي بالفجيرة، وسبق أن حقق محمد الجوكر الميدالية البرونزية في الفردي في عام 2014، كما سبق أن حقق المنتخب الميدالية البرونزية على مستوى الفرق عامي 2015 و2016.

وأكد محمد شهاب لاعب المنتخب، والذي يشغل منصب إداري البعثة، أن الطموحات كبيرة في تحقيق إنجاز جديد للدولة خاصة أن إنجازات البليارد والسنوكر الإماراتية معروفة على المستوى الدولي والقاري والعربي والخليجي، وسبق لنا أن حقق المركز الأول العام الماضي بالفجيرة ونهدف لتحقيق نفس الإنجاز والتأهل لبطولة المحترفين الآسيوية، حيث يتأهل الأول والثاني في الفردي والفرق للبطولة التي ستقام في تايلاند.

وأضاف أن القرعة ستجرى بعد وصول البعثة وقبل انطلاقة الحدث بيوم وستتحدد المواجهات وبشكل عام منتخبنا جاهز للمواجهات ومن يبحث عن الصدارة يتوقع أن يواجه أي لاعب، وهناك تفاهم وانسجام بين لاعبي المنتخب خاصة أن نفس المجموعة حققت البرونزية في موسمين متتاليين، ونتمنى أن نعود إلى أرض الوطن ونحمل ذهبية الفرق والفردي، وهو الطموح الذي يحملنا مسؤولية كبيرة وجهزنا أنفسنا خلال التدريبات خلال الفترة الماضية تحت يد الجهاز الفني بقيادة بلال موجان.