الهلال السعودي يدرس التعاقد مع علي الحبسي

الرياض (د ب أ)

يدرس نادي الهلال بطل الدوري السعودي التعاقد مع العماني علي الحبسي، حارس ريدينج الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويسعى مجلس إدارة الهلال للاستفادة من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي سمح لأندية دوري جميل بزيادة عدد المحترفين الأجانب إلى ستة لاعبين بدءاً من الموسم المقبل، من خلال ضم الحبسي.

ويرغب الهلال في تعزيز مركز حراسة المرمى، لاحتياجه إلى حارس آخر إلى جانب عبدالله المعيوف، للظهور بمستوى مميز في مختلف البطولات، خاصة دوري أبطال آسيا، ودوري المحترفين السعودي.

وكان الحبسي، قد رفض في وقت سابق فكرة انتقاله للدوري السعودي، مؤكدًا رغبته في استمرار تجربته الأوروبية مع ريدينج الإنجليزي.

من ناحية أخرى يكثف نادي أهلي جدة السعودي جهوده للحصول على خدمات عمر هوساوي، قلب دفاع النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.