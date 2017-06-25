«شباب الأهلي - دبي» يجدد عقد راشد حسن 3 مواسم

منير رحومة (دبي)

وقع راشد حسن لاعب الشباب سابقاً عقداً جديداً مع نادي «شباب الأهلي - دبي» أمس الأول، يستمر لثلاثة مواسم مقبلة، وذلك بعد انتهاء عقده السابق مع «الجوارح»، بانتهاء الموسم الماضي.

وبعد سلسلة من المفاوضات مع عدد من أندية دوري الخليج العربي، حسم اللاعب قراره بالانضمام إلى الكيان الرياضي الجديد، خاصة بعد أن عبر المدرب الروماني كوزمين عن رغبته في ضم راشد حسن إلى صفوف الفريق الجديد، خلال الموسم المقبل، ليكون دعامة لخط الهجوم، خاصة أنه من المواهب الشابة، ويملك خبرة دولية جيدة.

وشارك راشد البالغ من العمر 25 عاماً، في 28 مباراة في مختلف المسابقات المحلية، منها 19 لقاء في دوري الخليج العربي، وسجل هدفاً واحداً، وذلك بعد اكتمال شفائه من الإصابة.

ويعتبر راشد حسن ثاني لاعب من فريق «شباب الأهلي - دبي»، الذي يوقع عقداً طويلاً لثلاثة مواسم مقبلة، بعد المالدوفي لوفانور هنريكي، وذلك ضمن سياسة الفريق الجديد في الاحتفاظ بالعناصر القادرة على تقديم الإضافة في المواسم المقبلة.